पन्ना में मरीज को कंधे पर ढोने को मजबूर ग्रामीण, दलदल में नहीं पहुंच रही एंबुलेंस - PANNA VILLAGE NO ROAD

मध्य प्रदेश के पन्ना में मरीज को खाट पर अस्पताल ले जाने को मजबूर ग्रामीण, कच्ची सड़कों के कारण नहीं पहुंच पा रही एंबुलेंस.

पन्ना में गांव तक नहीं पहुंच रहा एंबुलेंस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read

पन्ना: गुनौर विधानसभा क्षेत्र के गिरवाही पंचायत की करीब 3 किलोमीटर सड़क भारी बरसात के चलते दलदल में तब्दील हो चुकी है. जिससे ग्रामीणों को आवाजाही में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच गांव के एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई. दलदल भरी सड़क के चलते गांव तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकी, जिससे मरीज को चारपाई पर लिटाकर स्वस्थ केंद्र ले जाना पड़ा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

लोग चारपाई पर मरीज ले जाने को मजबूर

स्थानीय निवासी पुरुषोत्तम प्रसाद ने बताया कि "गांव में अचानक एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई थी. उसे हम लोगों ने कंधे पर उठाकर महेवा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है. गांव में करीब 3 किलोमीटर सड़क बहुत खराब है. कई बार ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से सड़क बनाने की मांग की. लेकिन किसी ने सुध नहीं ली. बारिश के मौसम में रास्ता बेहद खराब हो जाता है, जिससे गांव तक 4 पहिया वाहन नहीं जा पाता है."

स्थानीय ग्रामीणों ने बताई आप बीती (ETV Bharat)

दलदल बनी सड़क से ग्रामीण परेशान

जानकारी के अनुसार, अरुण रजक पिता फग्गू रजक की बीते 1 सितंबर को तबियत खराब हो गई थी. भारी बारिश के चलते गांव की सड़क दलदल में तब्दील हो चुकी है. इसलिए मरीज के घर तक गाड़ी नहीं आ सकी. आखिर में ग्रामीणों ने मरीज को चारपाई पर लेटा कर चार लोगों ने कंधा देकर 3 किलोमीटर दूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया.

कंधे पर मरीज को अस्पताल लेकर जा रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित

महेवा से गिरवाही जाने वाला मार्ग लगभग 3 किलोमीटर लंबा है, जोकि पूरी तरह से कच्चा है. इसलिए बरसात के मौसम में इस मार्ग पर कीचड़ हो जाता है. खराब सड़क की वजह से गिरवाही गांव के बच्चे बरसात के मौसम में स्कूल भी नहीं जा पाते हैं. अगर कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है तो उसे कीचड़ से होकर जाना पड़ता है. जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. स्थानीय ग्रामीण को हाट-बाजार भी जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है."

इस पूरे मामले में गिरवाही के सचिव रामप्रताप पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है. उन्होंने कहा, "गिरवाही गांव में रोड निर्माण के लिए शासन स्तर पर प्रस्ताव भेजा है, बजट पास होने के फौरन बाद रोड निर्माण का कार्य किया जाएगा."

panna muddy road
