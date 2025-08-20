ETV Bharat / state

पन्ना में पानी से भरे धान के खेत से निकली अर्थी, अंतिम यात्रा का मुश्किल सफर - PANNA NO BASIC FACILITIES

पन्ना के सथानिया ग्राम पंचायत से सामने आया एक वीडियो, बड़े संघर्ष के बाद हुआ मृतक का अंतिम संस्कार, नहीं है रास्ता.

पन्ना में अंतिम संस्कार भी मुश्किल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 2:56 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 4:32 PM IST

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से एक एक वीडियो सामने आया है. जिसमें ग्रामीण एक अर्थी लेकर शमशान घाट जा रहे हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि शमशान घाट जाने का रास्ता नहीं है. ग्रामीण पानी से भरे धान के खेत के बीच से श्मशान जा रहे हैं. यह घटना पन्ना जिले गुनौर विधानसभा की ग्राम पंचायत सथानिया के ग्राम खभरा की है. यह तस्वीर कई सवाल खड़े कर रहा है. आज भी कई गांवों में पक्के रास्ते और मूलभूत सुविधाएं नहीं है.

फूला बाई की सुबह हुई थी रीवा में मौत

गुनौर जनपद पंचायत स्थित ग्राम पंचायत सथानिया की रहने वाली महिला फूलाबाई की दिनांक 18 अगस्त को संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रीवा में प्रसव के बाद मौत हो गई थी. महिला का शव दिन में 2 बजे के करीब ग्राम पंचायत सथानिया के ग्राम खभरा पहुंचा. जहां पर अंतिम संस्कार की तैयारी की गई. तैयारी के बाद जब अर्थी शमशान घाट के लिए उठी तो वहां जाने के लिए रास्ता ही नहीं था.

पन्ना में श्मशान घाट जाने नहीं है रास्ता (ETV Bharat)

जैसे-तैसे ग्रामीणों ने संघर्ष करते हुए अर्थी को पानी से भारे धान के खेतों और कीचड़नुमा रास्ते से ले जाकर श्मशान घाट पहुंचे. तब जाकर महिला का अंतिम संस्कार हुआ. इतनी मुश्किल से महिला को श्मशान घाट पहुंचाने का ग्रामीणों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला

15 अगस्त 2025 को सुबह करीब 8:00 बजे फूलाबाई वर्मा उम्र 24 वर्ष को प्रसव पीड़ा का दर्द उठा. जिसके बाद उसे ग्राम खभरा से ग्राम पंचायत सथानिया के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गयाय जहां से उसे गुनौर उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया गया. उप स्वास्थ्य केंद्र गुनौर से महिला को जिला चिकित्सालय पन्ना रेफर किया गयाय यहां भी स्थिति गंभीर होने के कारण उसे रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. जहां फूलाबाई ने बेटे को जन्म दिया. वहीं डिलीवरी के 3 दिन बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी 18 अगस्त को सुबह 8:00 बजे मौत हो गई.

पानी से भरे धान के खेतों से जाते ग्रामीण (ETV Bharat)

मृतका के परिजन रमन चौधरी बताते हैं कि "शमशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं है. खेतों की मेड़ से एवं पानी से भारे धान के खेतों के बीच से अर्थी ले जाने को मजबूर हैं. रास्ता बनवाने के लिए कई बार आवेदन प्रतिवेदन दिए हैं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी है. गांव से करीब 500 मीटर पर शमशान घाट है. जिसमें जाने के लिए खेतों के बीच से रास्ता है और रास्ता न होने के कारण बरसात में काफी दिक्कत होती है."

क्या बोले ग्राम पंचायत सचिव

इस वायरल वीडियो पर ग्राम पंचायत सथानिया के सचिव अजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि "सथानिया ग्राम पंचायत का मजरा खभरा है, जहां पर महिला की संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हुई है और शाम को उसके शव का दाह संस्कार हुआ है. शव को खेतों के बीच से ले जाया गया है, क्योंकि श्मशान घाट के चारों तरफ की भूमि निजी है. जहां पर शमशान घाट है, वह भूमि सरकारी है. इसलिए कोई भी निजी भूमि से रास्ता देना नहीं चाहता."

