पन्ना के हीरा माइनिंग एरिया में टाइगर का मूवमेंट, वीडियो सामने आने के बाद दशहत में कर्मचारी
एशिया की सबसे बड़ी एनएमडीसी हीरा खदान में देखा गया बाघ. वीडियो के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों की बाघ के मूवमेंट पर नजर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2025 at 1:25 PM IST
पन्ना: एशिया की सबसे बड़ी एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना में टाइगर की चहलकदमी से हड़कंप मचा हुआ है. यह परियोजना पन्ना से करीब 20 किलोमीटर दूर मझगंवा में स्थित है. यह परियोजना पन्ना टाइगर रिजर्व की हिनौता गेट के पास स्थापित है. यह एरिया चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है. यहां पर करीब 2 से 3 दिन पहले परियोजना के अंदर टाइगर देखा गया है. जिस जगह टाइगर का मूवमेंट हो रहा है वह पूरा एरिया माइनिंग क्षेत्र में आता है. टाइगर के मूवमेंट का वीडियो सामने आया है.
माइनिंग क्षेत्र में टाइगर के मूवमेंट से हड़कंप
एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना के अंदर एक टाइगर चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहा है. इसका एक वीडियो सामने आया है. परियोजना के अंदर मौजूद किसी कर्मचारी ने वाहन के अंदर से यह वीडियो बनाया है. वीडियो सामने आने के बाद परियोजना के अंदर काम करने वाले मजदूरों और अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. लोगों का कहना है कि इसके पहले भी यह टाइगर आसपास के क्षेत्रों में देखा जा चुका है. 2 से 3 दिन पहले वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर अपने अंदाज में खनन परियोजना में बनी एक कच्ची सड़क को पार कर रहा है.
पन्ना टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है माइनिंग क्षेत्र
हीरा खनन परियोजना का पूरा क्षेत्र पन्ना टाइगर रिजर्व से घिरा हुआ है. इस परियोजना के चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से बाउंड्रीवाल भी बनाई गई है. इस बाउंड्रीवाल के ऊपर 11000 केवी की बिजली की लाइन है. इसके बावजूद यहां बाघ और अन्य जंगली जानवरों की दस्तक से यहां काम करने वाले कर्मचारियों में दहशत का माहौल है.
पिछले महीने हो चुकी है एक तेंदुए की मौत
पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता रेंज और गहरीघाट रेंज के पास एशिया की एकमात्र हीरा खदान है. इस परियोजना की बाउंड्रीवाल के ऊपर लगी 11 हजार केवी की बिजली की लाइन भी है. इसी बिजली लाइन की चपेट में आने से पिछले माह एक तेंदुए की मौत हो गई थी.
'बाघ की लगातार हो रही निगरानी'
पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश यादव ने वीडियो के आधार पर बाघ की मौजूदगी की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि "टाइगर अक्सर यूरिन स्प्रिट करके अपना इलाका बनाते हैं. यह बाघ भी शायद ऐसा कर रहा था. वीडियो सामने आने के बाद अधिकारियों को बाघ की निगरानी के लिए निर्देश दिए गए हैं. यदि बाघ का मूवमेंट वहां लगातार होता है तो अधिकारियों की अनुमति के बाद उसे वहां से हटाने का काम किया जाएगा."
- बाघों को बचाने पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा फैसला, 27 गांवों में कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन
- पन्ना में लेपर्ड को लगा 11000 वोल्ट का झटका, हीरा खनन की बाउंड्री पर लटकती दिखी पूंछ
पन्ना में है एशिया की सबसे बड़ी हीरा खदान
एशिया की सबसे बड़ी एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना पन्ना में संचालित है. यहां पर मशीनों के द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन के अंदर से हीरा निकाला जाता है. यह परियोजना सन 1971-72 में शुरू हुई थी जो अभी तक चल रही है. पिछले कई वर्षों में पर्यावरण विभाग की अनुमति न होने के कारण यह परियोजना बंद पड़ी थी लेकिन 2024 में यह परियोजना अनुमति मिलने के बाद फिर से चालू हुई है और जो लगातार चल रही है.