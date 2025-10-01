ETV Bharat / state

मां दुर्गा के गरीब भक्त को रास्ते में मिला चमकीला टुकड़ा, चेक कराया तो निकला बेशकीमती हीरा

पन्ना के जंगल में प्राचीन माता मंदिर से दर्शन कर लौट रहे गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी. रास्ते में मिला बेशकीमती हीरा.

tribal poor found diamond
गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी, रास्ते में मिला हीरा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2025 at 5:25 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 6:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना : पन्ना को यूं ही हीरों की धरती नहीं कहा जाता. किसे, कब, कहां हीरा मिल जाए, ये कहा नहीं जा सकता. कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जब लोगों को रास्ते में चमकीला टुकड़ा मिला. चेक कराने पर पता चलता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाला हीरा है. ऐसा ही वाकया नवरात्र में अष्टमी पर हुआ. एक गरीब आदिवासी को रास्ते में बेशकीमती कीमती हीरा पड़ा मिला. इसे उसने हीरा कार्यालय में जमा करवाया, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है.

रास्ते में पड़ा दिखा चमकीला टुकड़ा निकला हीरा

पन्ना जिले की जनपद पंचायत पन्ना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत राहुनिया के ग्राम गुजार में गोविंद सिंह आदिवासी पिता हुकुम सिंह आदिवासी (उम्र 55 वर्ष) अपने गांव गुर्जर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित खैर माता के प्राचीन मंदिर में जल चढ़ाने गए. उन्हें 30 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे जल चढ़ाने के बाद लौटते समय रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखा, जिसे उन्होंने उठा लिया और घर जाकर अपने परिवार को दिखाया.

रास्ते में मिला हीरा कार्यालय में जमा कराया (ETV BHARAT)

रास्ते में मिला हीरा, कार्यालय में जमा कराया

इसके बाद गोविंद सिंह आदिवासी के परिजन इस चमकीले टुकड़े को लेकर हीरा कार्यालय पहुंचे. वहां चेक करने पर पता चला कि ये तो नायाब हीरा है. गोविंद के परिवार वालों ने इसे हीरा कार्यालय में जमा करवा दिया. हीरा पारखी अनुपम सिंह का कहना है "इसको देखकर इसका वजन किया और वजन 4.04 कैरेट है और इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है."

दुर्गा मां ने दिया भक्त को आशीर्वाद

गोविंद सिंह आदिवासी बताते हैं "माता ने भक्ति का आशीर्वाद हीरे के रूप में दिया है. वह सालों से माता की भक्ति करते आ रहे हैं. गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर जंगल में स्थित प्राचीन खेर माता स्थान पर जल चढ़ाने जाते हैं. जल चढ़ाने के दौरान लौटते समय उन्होंने देखा कि चमकीला पत्थर पड़ा है, जिसको उठाकर देखा. परिजनों को दिखाया तब पता चला कि वह हीरा है. हीरा मिलने से बहुत खुशी हो रही है, इससे जो पैसे मिलेंगे उससे खेती किसानी करेंगे."

tribal poor found diamond
गरीब आदिवासी को रास्ते में मिला बेशकीमती हीरा (ETV BHARAT)

किस्मत में है तो पन्ना में हीरा कहीं भी मिल सकता है

पन्ना में एक कहावत बहुत ही पुरानी प्रचलित है कि यहां पर महाराजा छत्रसाल को उनके गुरु महामती प्राणनाथ ने आशीर्वाद दिया था कि महाराजा छत्रसाल का घोड़ा जहां-जहां पग रखेगा वहां वहां हीरे होंगे. यह कहावत पन्ना में काफी प्रचलित है और माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से यहां पर हीरे निकलते हैं. इस धरती में जमीन के अंदर और कभी-कभी किस्मत हो तो जमीन के ऊपर भी हीरे पड़े मिल जाते हैं.

Last Updated : October 1, 2025 at 6:51 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MAA DURGA PLEASED BHAKTNAVRATRI MAA DURGA PLEASEDPANNA HEERA OFFICEPANNA DIAMOND STORYTRIBAL POOR FOUND DIAMOND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चमत्कार और आस्था का अद्भुत संगम, कर्री का चंडी माता मंदिर, गुफा में सुनाई देती है शेर की दहाड़

सपनों में मिलते हैं मन्नत पूरी होने के संकेत, बड़ा चमत्कारी है बड़वानी का बड़ी बिजासन माता मंदिर

छिंदवाड़ा के पंडाल में 4 घंटे बिना हिले डुले बैठी बेटियां, दुर्गा बन भक्तों को दे रही दर्शन

रावण को न्याय दिलाने कोर्ट जाएगा युवा ब्राह्मण समाज, दशहरा मैदानों पर फोड़ेंगे काली मटकी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.