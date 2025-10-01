ETV Bharat / state

मां दुर्गा के गरीब भक्त को रास्ते में मिला चमकीला टुकड़ा, चेक कराया तो निकला बेशकीमती हीरा

गरीब आदिवासी की किस्मत चमकी, रास्ते में मिला हीरा ( ETV BHARAT )

Published : October 1, 2025 at 5:25 PM IST | Updated : October 1, 2025 at 6:51 PM IST

पन्ना : पन्ना को यूं ही हीरों की धरती नहीं कहा जाता. किसे, कब, कहां हीरा मिल जाए, ये कहा नहीं जा सकता. कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जब लोगों को रास्ते में चमकीला टुकड़ा मिला. चेक कराने पर पता चलता है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं बल्कि किस्मत बदलने वाला हीरा है. ऐसा ही वाकया नवरात्र में अष्टमी पर हुआ. एक गरीब आदिवासी को रास्ते में बेशकीमती कीमती हीरा पड़ा मिला. इसे उसने हीरा कार्यालय में जमा करवाया, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है. रास्ते में पड़ा दिखा चमकीला टुकड़ा निकला हीरा पन्ना जिले की जनपद पंचायत पन्ना के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत राहुनिया के ग्राम गुजार में गोविंद सिंह आदिवासी पिता हुकुम सिंह आदिवासी (उम्र 55 वर्ष) अपने गांव गुर्जर से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित खैर माता के प्राचीन मंदिर में जल चढ़ाने गए. उन्हें 30 सितंबर को सुबह करीब 8 बजे जल चढ़ाने के बाद लौटते समय रास्ते में एक चमकीला पत्थर दिखा, जिसे उन्होंने उठा लिया और घर जाकर अपने परिवार को दिखाया. रास्ते में मिला हीरा कार्यालय में जमा कराया (ETV BHARAT) रास्ते में मिला हीरा, कार्यालय में जमा कराया

