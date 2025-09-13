दमोह की बेटी ने बढ़ाया मान, 7वीं रैंक पाकर नम्रता जैन बनी डिप्टी कलेक्टर
पन्ना के पवई में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी नम्रता जैन बनी डिप्टी कलेक्टर, MPPSC मुख्य परीक्षा रिजल्ट 2024 जारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 13, 2025 at 3:07 PM IST
पन्ना/दमोह: पवई में पदस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारी नम्रता जैन का चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है. वह पवई शिक्षा विभाग में 4 माह पूर्व सहायक संचालक विकास खंड शिक्षा अधिकारी पद पर पदस्थ थी. 12 सितंबर को जारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में वह डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुई हैं. उन्होंने पूरे प्रदेश में सातवीं रैंक हासिल की है.
MPPSC मुख्य परीक्षा रिजल्ट 2024 जारी
एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा परिणाम 2024 का फाइनल रिजल्ट शुक्रवार को जारी कर दिया गया है. जिसमें टॉप 10 में 4 महिलाओं ने बाजी मारी है. वहीं, कुल 953 अंक के साथ डिप्टी कलेक्टर पद पर देवांशु शिवहरे ने पहला स्थान पाया है. 945.50 अंक के साथ देवरी तहसील के ऋषभ अवस्थी को दूसरा स्थान मिला है. जबकि 942 अंक के साथ अंकित ने तीसरे पायदान पर रहे हैं.
टॉप 10 में शामिल हैं 4 महिला
एमपीपीएससी के रिजल्ट में इस बार भी महिलाओं ने बाजी मारी है. टॉप 10 में 4 महिलाओं ने अपनी जगह बनाई है. जिसमें से हर्षिता दवे को 893.75 अंक, रुचि जाट को 891 अंक, नम्रता जैन को 890 अंक और स्वर्णा दिवान को 833.75 अंक मिले हैं. परीक्षा का परिणाम आते ही सभी चयनित छात्राओं के परिवार में खुशी की लहर दोड़ पड़ी है.
टॉप 10 में ये छात्र हैं शामिल
- देवांशु शिवहरे- कुल अंक 953 (1685 अंक में से)
- ऋषव अवस्थी-945.50 अंक
- अंकित 942 अंक
- शुभम - 913 अंक
- हर्षिता दवे- 893.75 अंक
- रुचि जाट-891 अंक
- नम्रता जैन- 890 अंक
- गिरराज परिहार-859.75 अंक
- स्वर्णा दिवान-833.75 अंक
- विक्रमदेव सरयम-765.50 अंक
नम्रता जैन ने हासिल की 7वीं रैंक
दमोह जिले के ग्राम पटेरा की निवासी नम्रता जैन पिछले 4 माह से पवई में विकास खंड शिक्षा अधिकारी सहायक संचालक के पद पर कार्यरत थी. उन्होंने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में 7वीं रैंक हासिल किया है. उनके डिप्टी कलेक्टर बनने पर पवई व दमोह क्षेत्रवासियों ने खुशी जताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है.