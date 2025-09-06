लाडली बहनों के खाते में झमाझम बरसेंगे 1500 रुपए, मोहन यादव ने तारीख का किया ऐलान

ETV Bharat / state

पन्ना में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम में मोहन यादव ( ETV Bharat )

महिला सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन यादव ने कहा, "हमने जब लाडली बहना योजना की शुरुआत की तो विरोधी बोल रहे थे कि कितना देंगे और कब तक देंगे. इनके पास तो पैसा ही नहीं है. चुनाव से पहले 1 हजार रुपए देते थे, पिछले साल से 1250 रुपए हो गए. रक्षाबंधन पर अलग से 250 रुपए बहनों को देते थे. अब भाई दूज से बहनों के खातों में 1500 रुपए आएंगे. इसके बाद 2026 और 2027 में ये राशि और बढ़ाएंगे और 2028 तक लाडली बहनों के खातों में 3 हजार रुपए आने शुरू हो जाएंगे."

पन्ना: सीएम मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात दी है. रक्षाबंधन पर जहां सरकार ने बहनों को 250 राखी का शगुन भेजा था, वहीं अब मोहन यादव ने ऐलान किया है कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलेगी. डॉ यादव ने ये घोषणा शुक्रवार को पन्ना की गुन्नौर विधानसभा के अमानगंज में 'महिला सम्मान' कार्यक्रम में की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने गुन्नौर को 106 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात भी दी.

'हमारी सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है'

मोहन यादव ने आगे कहा, "लाडली बहनों के हाथों से एक भी पैसा बर्बाद नहीं होता है. बच्चों की अच्छी परवरिश, बड़े-बूढ़ों की दवाई और घर की जरूरतों के लिए बहने इस पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं." उन्होंने कहा, "अभी नया सर्वे आया है कि जहां-जहां लाडली बहन योजना लागू हुई है, वहां उनके घर सुख की वर्षा हुई है. हमारी सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है. हम लाडली बहनों के खजाने में कोई कमी नहीं आने देंगे."

गुन्नौर विधानसभा को मिली 106 करोड़ की सौगात

सीएम ने गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र को 106.15 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी. उन्होंने 23 करोड़ 73 लाख के 9 कार्यों का लोकार्पण किया और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, गृह निर्माण व अधोसंरचना विकास समेत 82.42 करोड़ के कुल 16 विकास कार्यों का भूमिपूजन किया.

इसमें मड़ला में 48 लाख की लागत से बनने वाले आयुष औषधालय, गुन्नौर में 9 करोड़ 41 लाख से 8 किमी लंबाई की बड़वारा गुन्नौर मुख्यमार्ग से मकरी मार्ग, 5.72 करोड़ की लागत से 4 किमी लंबाई की हीरापुर से बिहरासर मार्ग, 4.89 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले 4 किमी लंबाई के मड़ैयन से बिहरासर मार्ग का भूमिपूजन और कई कार्य शामिल हैं.