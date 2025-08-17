पन्ना: बुंदेलखंड का पन्ना मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है. श्री जुगल किशोर मंदिर में धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया. भगवान के जन्मोत्सव पर रात को ठीक 12 बजे हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी. श्री जुगल किशोर भगवान की जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया. वहीं, रामबाग में स्थित राधा रमण बिहारी जू मंदिर में भी बड़ी धूमधाम के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया. श्री जुगल किशोर मंदिर से भी प्राचीन राधा रमण बिहारी जू मंदिर बताया जाता है.

भगवान ने धारण की सोने की मुरली

श्री जुगल किशोर मंदिर के प्रबंधक संतोष कुमार तिवारी ने बताया कि "जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष में स्टेट (राजवंश) जमाने के जेवरात ट्रेजरी ऑफिस से निकाले गए. भगवान श्री जुगल किशोर जी ने जन्म उत्सव पर सभी जेवरात धारण किए. इसके साथ ही भगवान ने जन्माष्टमी पर्व पर सोने की मुरली धारण की और भक्तों को दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए."

जुगल किशोर मंदिर में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी (ETV Bharat)

दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

श्री जुगल किशोर भगवान को पन्ना का आराध्य देव भी कहा जाता है. जन्माष्टमी पर भगवान की एक झलक पाने के लिए सभी भक्त आतुर दिखे. हजारों भक्तों ने रात के 12 बजे बारी-बारी से भगवान के दर्शन किए. इसके साथ ही जन्माष्टमी के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया. भंडारे में हजारों भक्तो ने प्रसाद ग्रहण किया.

बुंदेलखंड के मिनी वृंदावन में श्री जुगल किशोर मंदिर (ETV Bharat)

निभाई गई राजसी परंपरा

श्री जुगल किशोर मंदिर की स्थापना पन्ना के तत्कालीन महाराजा हिंदूपत द्वारा 1758 से 1778 के बीच करवाई गई थी. मंदिर की स्थापना के बाद से ही भगवान के जन्मोत्सव के समय राजा के द्वारा भगवान को चावर डुलाई जाती है. यह परंपरा सैकड़ों साल बीत जाने के बाद आज भी निभाई गई. पन्ना के वर्तमान महाराजा छत्रसाल द्वितीय द्वारा रात ठीक 12 बजे आरती के दौरान भगवान को चावर डुलाई.

राधा रमण बिहारी जू मंदिर में रही जन्माष्टमी की धूम (ETV Bharat)

रामबाग में है 400 वर्ष पुराना मंदिर

श्री 1008 राधा रमण बिहारी जू मंदिर समिति के सदस्य चरण दास जायसवाल ने बताया कि "यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है और रामबाग कोठी के समीप स्थित है. यहां हर साल जन्माष्टमी उत्सव रात साढ़े 9 बजे मनाया जाता है. जिसमें इस साल हजारों लोग पहुंचे थे. यह मंदिर श्री जुगल किशोर जी मंदिर से भी पुराना मंदिर बताया जाता है."

रामबाग में है 400 वर्ष पुराना मंदिर (ETV Bharat)

आपसी सहयोग से किया गया भंडारे का आयोजन

मंदिर के पुजारी हरि चतुर्वेदी बताते हैं कि "यहां पर जन्माष्टमी हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. भगवान के जन्म से पहले महिलाएं मंदिर प्रांगण में गीत गाती हैं. ठीक साढ़े 9 बजे हजारों लोगों की उपस्थिति में भगवान का जन्म बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया. इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया. जिसमें सभी लोगों के सहयोग और चंदा जमा कर सारी व्यवस्था की गई."

उन्होंने आरोप लगाया कि "प्रशासन के द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला. पिछले साल शासन द्वारा जन्माष्टमी पर्व पर 10 हजार रुपए देने की बात भी कही गई थी लेकिन वह पैसा भी नहीं दिया गया."