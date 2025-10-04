ETV Bharat / state

400 साल पुरानी परंपरा, गुरु प्राणनाथ ने दी तलवार, जिसने महाराजा छत्रसाल को कभी हारने नहीं दिया

आशीर्वाद के रूप में दी पान, बीरा और तलवार महाराजा छत्रसाल के गुरु महामती प्राणनाथ ने संवत 1740 में महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद के रूप में पान बीरा और तलवार दी थी, जिसके बाद फिर वह कभी भी युद्ध नहीं हारे. धर्मगुरु पंडित खेमराज महाराज बताते हैं कि, ''संवत 1740 में महाराजा छत्रसाल ने महामती प्राणनाथ से गुरु दीक्षा ली और उन्हें पालकी में बिठाकर चोपड़ा मंदिर ले गए और वहां से खेजड़ा मंदिर ले गए. जहां पर खेजड़ा का वृक्ष हुआ करता था. उस वृक्ष के नीचे बैठकर महामती प्राणनाथ जी ने 500 सुंदर सात (भक्तों) को संबोधित किया.''

पन्ना: पन्ना में महामती प्राणनाथ जी का विश्व का सबसे बड़ा मंदिर स्थापित है. मंदिर के पास मौजूद खेजड़ा मंदिर में शरद पूर्णिमा के पर्व के मौके पर 10 दिवस के विशेष कार्यक्रम होते हैं. दशहरे के दिन स्थानीय खेजड़ा मंदिर में महाराजा छत्रसाल के वंशज की 400 वर्ष पुरानी परंपरा निभाई जाती है. हर बार की तरह इस बार भी महाराजा छत्रसाल को आशीर्वाद स्वरुप तलवार, पान, बीरा और रुमाल दिया.

''उस समय महाराजा छत्रसाल ने महामती प्राणनाथ से कहा कि, औरंगजेब की सेना हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और उनका सेनापति शेर अफगान हमला करने के लिए तैयार है. तो महाराजा छत्रसाल हंसे और उन्होंने कहा कि घबराओ मत, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं. उन्होंने उस समय उनके सिर पर रूमाल रखा एवं उन्हें पान बीरा और एक दिव्य तलवार आशीर्वाद के स्वरूप दी, जिसका नाम जुल्फिकार था.''

पन्ना में जीवंन हुई सैकड़ों वर्ष पुरानी ऐतिहासिक परंपरा (ETV Bharat)

कभी युद्ध नहीं हारे महाराजा छत्रसाल

इसके बाद छत्रसाल युद्ध के लिए चले गए और वह कभी भी फिर युद्ध नहीं हारे. उन्होंने औरंगजेब की सेना को परास्त किया और अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े थे वह कभी युद्ध नहीं हारे. कहा जाता है कि जब भी उन्होंने युद्ध के मौके पर तलवार निकाली तो उसकी चमक से ही दुश्मन की आंखें चकाचौंध हो गई और उन्होंने इस तलवार से दुश्मनों के सिर धड़ से अलग कर दिए.

महाराजा छत्रसाल द्वितीय को तलवार गिफ्ट की जाती है (ETV Bharat)

खेजड़ा मंदिर में आज भी निभाई जाती है परंपरा

यही 400 वर्ष पूर्व की परंपरा आज भी खेजड़ा मंदिर में विजयदशमी के पर्व पर निभाई जाती है, जहां पर उन्होंने महाराजा छत्रसाल को तलवार आशीर्वाद के रूप में दी थी. अब यह परंपरा महाराजा छत्रसाल के वंशज महाराजा छत्रसाल द्वितीय के रूप में निभाई जाती है. उन्हें आज भी खेजडा मंदिर के पुजारी द्वारा दिव्य तलवार, पान बीरा और रुमाल आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है.

पन्ना का महामती प्राणनाथ जी मंदिर (ETV Bharat)

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए देश दुनिया से प्रणामी धर्म के मानने वाले हजारों श्रद्धालु पन्ना पहुंचते हैं. अमेरिका, कनाडा एवं सबसे ज्यादा नेपाल के लोग पहुंचते हैं और उन्हीं के सामने खेजड़ा मंदिर में मंचिया कार्यक्रम होता है. महाराजा छत्रसाल के वंशज महाराजा छत्रसाल द्वितीय को तलवार गिफ्ट की जाती है और देश दुनिया के श्रद्धालु 'सुंदर साथ' इतिहास के साक्षी बनते हैं.