पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी पर लाखों का कर्ज, रथ यात्रा की तैयारियां हो रही हैं प्रभावित - PANNA LORD JAGANNATH SWAMY TEMPLE

पन्ना के भगवान जगन्नाथ स्वामी मंदिर पर लाखों का कर्ज ( ETV Bharat )

पन्ना: विश्व विख्यात जगन्नाथ स्वामी का मंदिर पन्ना में स्थित है, जहां 11 जून से रथ यात्रा की तैयारी शुरू होगी. वहीं, पूर्व में निकाली गई रथ यात्रा का भुगतान नहीं किया गया है. जिससे मंदिर के सेवादाताओं पर कर्ज बना हुआ है. इससे आगामी तैयारियां भी प्रभावित हो रही हैं. जिस पर संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि "नगर पालिका को मंदिर की जमीन पर बने टाउन हॉल से जो किराया मिलता है, उसी से आयोजन के लिए राशि उपलब्ध कराना है." 3 साल से नहीं हुआ है भुगतान श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर के कोषाध्यक्ष संदेश अग्रवाल बताते हैं कि "मंदिर पर करीब 2 से ढाई लाख रुपए का कर्ज बना हुआ है. यह कर्ज पूर्व में निकाली गई रथ यात्रा का है, जिसमें लाइटिंग, टेंट का सामान, प्रसाद, रंग-रोगन, पुताई और रथ की मरम्मत संबंधी खर्च है. जिसकी समस्त सूची प्रशासन को बना कर दी गई है, पर उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है. इस कारण भगवान के ऊपर कर्ज बना हुआ है, जिसका पेमेंट प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है."

