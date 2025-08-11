पन्ना: बुंदेलखंड में कजलिया पर्व पर कुश्ती दंगल का क्रेज कई गांवों में आज भी बरकरार है. पन्ना जिले के धरमपुर क्षेत्र मकरी ग्राम पंचायत में कजलिया पर्व पर कुश्ती दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसमें बच्चों से लेकर युवाओं ने दांव-पेंच दिखाए. ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहलवानों ने कुश्ती के ऐसे हुनर दिखाए कि लोग दंग रह गए.
विजय लोधी ने जीता दंगल का पहला पुरस्कार
मकरी ग्राम में कई दिनों से दंगल प्रतियोगिता की तैयारियां की जा रही थीं. कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में कई गांवों के युवा पहुंचे. ये युवा कई दिनों से कुश्ती दंगल में अपनी ताकत व कला दिखाने के लिए व्याकुल दिखे. कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों और युवाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया. विजय लोधी ने दंगल प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार अपने नाम किया. बता दें कि धर्मपुर क्षेत्र में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता गांव-गांव में खेली जाती है. दंगल देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग पहुंचे, जिन्होंने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया.
- अंगारों की बनेठी घुमा पलकों से उठाई सुई, पहलवानों का हैरतअंगेज दंगल
- कुश्ती के 'दंगल' में महिला पहलवानों ने दिखाया दमखम, टैलेंट देख मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान
क्या है कजलिया पर्व का महत्व
काजलिया पर्व बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकपर्व है. यह पर्व रक्षाबंधन के एक दिन बाद मनाया जाता है. यह पर्व 9 दिन चलता है, जिसमें कजलिया एक-दूसरे को भेंट की जाती हैं. इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करके पूजा करती है एवं उपवास रहती हैं. शाम को समापन के बाद और कजलियां विसर्जन के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं. पन्ना जिले के विभिन्न गांवों में कजलियां पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है.
कजलिया गेहूं की बालों को कहा जाता है, जो मिट्टीके बर्तन में उगाई जाती हैं और इन्हीं को महिलाएं एक दूसरे को भेंट करती हैं और फिर इन्हीं कजलियों का विसर्जन किया जाता है.