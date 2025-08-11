ETV Bharat / state

कजलिया पर्व पर पन्ना जिले के मकरी गांव में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता. पहलवानों ने दिखाए दांव-पेंच.

Panna kushti Dangal
पन्ना में पहलवानों ने एक-दूसरे को लगाई पटकनी (ETV BHARAT)
Published : August 11, 2025 at 6:53 PM IST

पन्ना: बुंदेलखंड में कजलिया पर्व पर कुश्ती दंगल का क्रेज कई गांवों में आज भी बरकरार है. पन्ना जिले के धरमपुर क्षेत्र मकरी ग्राम पंचायत में कजलिया पर्व पर कुश्ती दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसमें बच्चों से लेकर युवाओं ने दांव-पेंच दिखाए. ढोल नगाड़ों के साथ ग्रामीणों की तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहलवानों ने कुश्ती के ऐसे हुनर दिखाए कि लोग दंग रह गए.

विजय लोधी ने जीता दंगल का पहला पुरस्कार

मकरी ग्राम में कई दिनों से दंगल प्रतियोगिता की तैयारियां की जा रही थीं. कुश्ती दंगल प्रतियोगिता में कई गांवों के युवा पहुंचे. ये युवा कई दिनों से कुश्ती दंगल में अपनी ताकत व कला दिखाने के लिए व्याकुल दिखे. कुश्ती में शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों और युवाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया. विजय लोधी ने दंगल प्रतियोगिता जीतकर पुरस्कार अपने नाम किया. बता दें कि धर्मपुर क्षेत्र में कुश्ती दंगल प्रतियोगिता गांव-गांव में खेली जाती है. दंगल देखने के लिए आसपास के गांवों के लोग पहुंचे, जिन्होंने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया.

पन्ना में ढोल-नगाड़ों के बीच कुश्ती दंगल प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

क्या है कजलिया पर्व का महत्व

Panna kushti Dangal
विजय लोधी ने जीता दंगल का पहला पुरस्कार (ETV BHARAT)

काजलिया पर्व बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकपर्व है. यह पर्व रक्षाबंधन के एक दिन बाद मनाया जाता है. यह पर्व 9 दिन चलता है, जिसमें कजलिया एक-दूसरे को भेंट की जाती हैं. इस दिन महिलाएं सुबह सूर्योदय के पहले स्नान करके पूजा करती है एवं उपवास रहती हैं. शाम को समापन के बाद और कजलियां विसर्जन के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं. पन्ना जिले के विभिन्न गांवों में कजलियां पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है.

Panna kushti Dangal
कजलिया पर्व पर कुश्ती प्रतियोगिता का ट्रेंड (ETV BHARAT)

कजलिया गेहूं की बालों को कहा जाता है, जो मिट्टीके बर्तन में उगाई जाती हैं और इन्हीं को महिलाएं एक दूसरे को भेंट करती हैं और फिर इन्हीं कजलियों का विसर्जन किया जाता है.

