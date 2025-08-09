Essay Contest 2025

पन्ना में हीरा जड़ित मुरली धारण करेंगे भगवान, 2 दिन तक रहेगी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम - PANNA JANMASHTAMI FESTIVAL

पन्ना में श्री जुगल किशोर मंदिर में जन्माष्टमी पर्व की तैयारी जोरों पर. वृंदावन की तर्ज पर मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी.

PANNA JANMASHTAMI LADDU GOPAL PUJA
जन्माष्टमी पर भगवान करते हैं विशेष श्रृंगार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 9:08 PM IST

4 Min Read

पन्ना: बुंदेलखंड में श्री जुगल किशोर भगवान पर गहरी आस्था है. इसी कारण कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. इसी को देखते हुए जिला प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा पूर्व से ही जन्माष्टमी पर्व की तैयारियां की जा रही है.

वृंदावन की तर्ज पर मनाई जाती है जन्माष्टमी

पन्ना को मंदिरों की नगरी कहा जाता है. यहां पर अनेक विश्व विख्यात मंदिर स्थापित हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं और जिनकी स्थापना पन्ना के राजवंश परिवार द्वारा करवाई गई थी. इसी कारण पन्ना को मिनी वृंदावन भी कहा जाता है. यहां पर पन्ना के आराध्य देव कहे जाने वाले श्री जुगल किशोर जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पर जन्माष्टमी पर्व का आयोजन होता है. यहां पर वृंदावन की तर्ज पर ही बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम से जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है. समूचे बुंदेलखंड से लोग यहां पर हजारों की संख्या में पहुंचते हैं और भगवान की एक झलक पाने के लिए आतुर रहते हैं.

पन्ना में हीरा जड़ित मुरली धारण करेंगे भगवान (ETV Bharat)

2 दिन चलता है कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व

श्री जुगल किशोर मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का कार्यक्रम 2 दिन आयोजित होता है. पहले दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ भगवान जुगल किशोर के दर्शन के लिए उमड़ पड़ती है और रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है. दूसरे दिन भंडारा कार्यक्रम होता है. इस दिन श्रद्धालु, भगवान के जन्म के अवसर पर विभिन्न चीजों का दान करते हैं. जिसे मंदिर के बाहर उमड़ी भीड़ लूटती है, जिसमें चॉकलेट, मिठाई, खजूर एवं अन्य वस्तुएं होती हैं. इस दौरान भक्त जोर-जोर से भगवान के जयकारे लगते हैं. सभी भक्त एक साथ 'नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी' का उच्चारण करते हैं.

Janmashtami festival 2025
वृंदावन की तर्ज पर मनाया जाएगा जन्माष्टमी (ETV Bharat)

कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जायजा

पन्ना कलेक्टर सुरेश कुमार और पुलिस अधीक्षक कृष्ण साईं एस थोटा ने श्री जुगल किशोर मंदिर पहुंचकर जन्माष्टमी की तैयारी का जायजा लिया. जन्माष्टमी पर्व को लेकर कड़ी पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था होगी. वहीं, मंदिर का रंग रोगन, लाइटिंग, साज सज्जा, महिला एवं पुरुष के लिए अलग-अलग बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था की जा रही है. जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार से कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े और सभी लोग आराम से भगवान के दर्शन कर सकें. इस दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचने हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

भगवान करते हैं विशेष श्रृंगार

जन्माष्टमी पर्व पर भगवान श्रीजुगल किशोर जी का विशेष श्रृंगार होता है. इस दिन भगवान राधा-कृष्ण को वृंदावन से लाई हुई विशेष पोशाक धारण करवाई जाती है. भगवान इस दिन हीरा जड़ित मुरली धारण करते हैं. जन्माष्टमी पर भगवान का स्वरूप देखते ही बनता है. ऐसा लगता है कि भगवान जैसे साक्षात श्रद्धालुओं को दर्शन दे रहे हैं. इसलिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है. जन्माष्टमी पर भगवान दिन में 2 बार अलग-अलग पोशाक धारण करते हैं.

राजवंश परिवार ने कराई थी मंदिर की स्थापना

बताया जाता है कि श्री जुगल किशोर मंदिर का निर्माण पन्ना के तत्कालीन बुंदेला नरेश महाराजा हिंदूपत जूदेव द्वारा सन 1758 से 1778 के बीच करवाया गया था. यह मंदिर बुंदेली स्थापत्य कला का अनूठा नमूना है और बहुत ही सुंदर आकृति में मंदिर बना हुआ है. 300 वर्ष हो जाने के बाद भी मंदिर की सुंदरता कम नहीं हुई है.

Shri Jugal Kishore temple
श्री जुगल किशोर मंदिर (ETV Bharat)

विशाल भंडारे का होगा आयोजन

मंदिर समिति के प्रबंधक और मुसद्दी संतोष तिवारी ने ईटीवी से खास बातचीत में बताया कि "कई वर्षों से जन्माष्टमी को भव्य तरीके से मनाते आ रहे हैं. इस वर्ष, हम इसे और बेहतर तरीके से मनाने की तैयारी कर रहे हैं. भगवान श्री जुगल किशोर जी का जन्माष्टमी पर्व इस साल 16 अगस्त को है. दूसरे दिन यानी 17 अगस्त को विशाल भंडारा होगा. मंदिर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाइट और सजावट की जा रही है.

10 हजार लोगों के पहुंचने की है उम्मीद

जन्माष्टमी के अवसर पर इस बार पन्ना में लगभग 8 हजार से 10 हजार लोग आ सकते हैं. बताया गया कि कई कार्यक्रम में हिस्सा लेने बहुत से लोग वृदांवन और अन्य जगहों से भी आ रहे हैं. महाराष्ट्र से भी एक समूह मंदिर के दर्शन के लिए पन्ना पहुंचेगा. जन्माष्टमी पर भगवान हीरा जड़ित मुरली धारण करेंगे. इसके साथ ही भगवान इस बार कई ऐतिहासिक गहने भी धारण करेंगे और अद्भुत दर्शन देंगे.

