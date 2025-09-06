ETV Bharat / state

पन्ना में घनघोर काली रात में पालकी पर निकले भगवान, पानी को किया दोष मुक्त

पन्ना में जल विहार यात्रा पर निकले भगवान, नगर भ्रमण करते हुए पहुंचे धर्म सागर तालाब, स्नान कर बारिश के पानी को किया दोष मुक्त.

पालकी पर निकले भगवान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:00 PM IST

पन्ना: जल विहार यात्रा प्रतिवर्ष भादो के महीने में एकादशी के दिन निकलती है, जिसमें सभी मंदिरों के भगवान नगर के धर्म सागर तालाब पहुंचते हैं. जहां पर उन्हें स्नान कराया जाता है. इसके बाद आरती व विधि विधान से पूजा-अर्चना होती है. वहीं धर्म सागर तालाब में बारिश के दौरान एकत्रित पानी में भगवान को नहलाया जाता है. इसके बाद यह पानी पुराना पानी कहलाता है. इसके पीछे की मान्यता कि जब भगवान तालाब के पानी में स्नान कर लेते हैं, तो पानी दोष मुक्त हो जाता है.

जल विहार पर निकले भगवान

बता दें कि जलविहार यात्रा में बलदेव जी, जुगल किशोर भगवान, रामचंद्र जी, गोविंद जी सहित भगवान श्री जगन्नाथ मंदिरों की चल मूर्ति पालकी में बैठकर नगर भ्रमण पर निकली है. इस दौरान भगवान की पालकी विभिन्न चौराहों से होते हुए बलदेव जी के मंदिर में पहुंचती है. यहां से जलविहार यात्रा धर्म सागर तालाब की ओर प्रस्थान करती है. वहां पहुंचकर भगवान की सभी चल मूर्तियां को स्नान करवाया जाता है.

नगर भ्रमण करते हुए धर्म सागर तालाब पहुंचे भगवान (ETV Bharat)

स्नान के रवाना हुए भगवान

भगवान को विधि-विधान से स्नान कराने के बाद आरती, पूजन आदि कार्यक्रम किए जाते हैं. सभी कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मूर्तियां अपने-अपने मंदिर की ओर प्रस्थान करती है. मंदिर में वापस लौटते समय बलदेव जी चौराहे पर सभी मूर्तियों की पुनः आरती होती है. इसके बाद भगवान का विमान अपने मंदिर की ओर चल पड़ता हैं. इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग को उमड़ते है.

पालकी में सवार जुगल किशोर भगवान (ETV Bharat)

सदियों पुरानी है ये प्रथा

बलदेव जी मंदिर के प्रधान पुजारी मनोज अवस्थी बताते हैं कि "जलविहार यात्रा राजाओं के समय से निकल जाती है. इस यात्रा में भगवान द्वारा नई बरसात की बरसे हुए पानी को दोष मुक्त किया जाता है, जिससे नए पानी का दोष खत्म हो जाता है. इसलिए भगवान को नगर की प्रतिष्ठित धर्म सागर तालाब में स्नान करवाया जाता है, फिर पूजा अर्चना की जाती है. इसके बाद यह पानी पुराना हो जाता है, फिर सभी श्रद्धालु इस पानी का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी मान्यता है."

