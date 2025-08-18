ETV Bharat / state

ऑर्गेनिक खीरे की खेती से किसान बन रहे मालामाल, 1 सीजन में 7 से 8 लाख रुपए की कमाई - PANNA ORGANIC CUCUMBERS CULTIVATION

पन्ना के ऑर्गेनिक खीरे का पूरा सतना और जबलपुर दीवाना, मंत्री इंदर सिंह परमार ने खेत में पहुंचकर चखा खीरे का स्वाद.

Panna organic cucumbers Cultivation
ऑर्गेनिक खीरे की खेती से किसान हो रहा मालामाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 8:25 PM IST

4 Min Read

पन्ना: ऑर्गेनिक खीरे की सतना और जबलपुर के बाजारों में काफी डिमांड है. इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है, जिसके चलते लोग इसे बाजार में देखते ही तुरंत खरीद लेते हैं. इसकी खेती में किसान किसी भी प्रकार के केमिकल या दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इस विशेष खीरे की जानकारी मिलते ही मंत्री इंदर सिंह परमार खेत पर पहुंच गए और खीरा का स्वाद भी चखा. वहीं, किसान बताते हैं कि इस ऑर्गेनिक खीरा की खेती कर वे लाखों रुपए की बचत कर रहे हैं.

2 दिवसीय प्रवास पर पन्ना पहुंचे मंत्री

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 2 दिवसीय प्रवास पर पन्ना पहुंचे हैं. वे पन्ना के प्रभारी मंत्री भी हैं. यहां उन्होंने उद्यानिकी विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान लोगों ने उन्हें जनवार गांव के खीरे की प्रसिद्धि और स्वाद के बारे में बताया. जिसके बाद वे अपने आप को रोक नहीं पाए और कार्यक्रम के तुरंत बाद ही किसान लक्ष्मण कुशवाहा के खेत पहुंच गए. मौके पर किसान से सब्जी की खेती के तरीके पूछे और विस्तृत चर्चा की. इस दौरान उन्होंने खेत में लगे खीरे का स्वाद भी चखा.

मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम ने बढ़ा दी पैदावार (ETV Bharat)

ऑर्गेनिक खेती से किसान हो रहा मालामाल

किसान मनमोहन कुशवाहा बताते हैं इस सब्जी की खेती से उनकी अब तकदीर बदल गई है. उद्यानिकी विभाग द्वारा जबरदस्ती यह तकनीक उनके खेत में लगवाई गई थी. जिससे उन्हें इतना लाभ हुआ कि अब वे इसी तकनीक से खेती करने लग गए. उन्होंने 4 एकड़ में खीरा और 3 एकड़ में करेला लगाया हुआ है. जिसमें एक दिन छोड़कर दूसरे दिन करीब डेढ़ सौ कैरेट खीरा खेत से निकलता है.

Mulching drip system Cultivation
ऑर्गेनिक खीरे की खेती कर किसान बन रहे हैं मालामाल (ETV Bharat)

मनमोहन इसे सतना मार्केट या जबलपुर मार्केट में बेचते हैं. यहां इस खीरे की काफी डिमांड है. इस खेती का लाभ देख अब वे पारंपरिक खेती को छोड़ चुके हैं और सब्जी की खेती कर रहे हैं. वे प्रतिवर्ष अपने खेत में 2 सब्जी लगाते हैं. खीरा के बाद खेत में टमाटर लगाते हैं और उससे भी काफी मुनाफा कमा रहे हैं.

MP Minister tasted cucumber
इंदर सिंह परमार खेत में पहुंच चखे खीरा का स्वाद (ETV Bharat)

मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम ने बढ़ा दी पैदावार

उद्यानिकी विभाग के सहयोग से उन्होंने अपने खेत में मल्चिंग (प्लास्टिक की पॉलिथीन बिछाकर छेद करके पौधा लगाने की तकनीक) एवं ड्रिप सिस्टम (एक-एक बूंद पानी पौधों को देने की तकनीक) लगाया है. जिससे उनकी पैदावार कई गुना बढ़ गई है. किसान मनमोहन बताते हैं कि "पहले हम जितना फायदा कमाते थे, अब उतनी लागत लगाते हैं. प्रत्येक सीजन में 7 से 8 लाख रुपए की आय हो जाती है. इस सीजन के बाद हम इस खेत में टमाटर की खेती करेंगे वह भी मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम के द्वारा किया जाएगा.

काफी प्रयास के बाद लगाया ड्रिप सिस्टम

उद्यानिकी विभाग के अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि "काफी प्रयास करके जनवार गांव के किसान लक्ष्मण कुशवाहा को एक बार मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम से खेती करने के लिए आग्रह किया गया. काफी प्रयास के बाद वह तैयार हो गए और उन्होंने 1 एकड़ में खेती शुरू की. जिससे उनकी पैदावार काफी बढ़ गई. जहां पर उन्होंने मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम नहीं लगाया था, वहां की पैदावार कम हुई. इसके बाद उन्होंने दूसरी खेती में भी मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम को लागू कर दिया. जिससे उनकी पैदावार कई गुना बढ़ गई. वह अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं, केमिकल युक्त खाद का उपयोग नहीं करते हैं. जिससे जो खीरा उत्पन्न होता है, उसका स्वाद लाजवाब होता है. इसलिए उस खीरे की मार्केट में अत्यधिक मांग है.

पन्ना: ऑर्गेनिक खीरे की सतना और जबलपुर के बाजारों में काफी डिमांड है. इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब है, जिसके चलते लोग इसे बाजार में देखते ही तुरंत खरीद लेते हैं. इसकी खेती में किसान किसी भी प्रकार के केमिकल या दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं. इस विशेष खीरे की जानकारी मिलते ही मंत्री इंदर सिंह परमार खेत पर पहुंच गए और खीरा का स्वाद भी चखा. वहीं, किसान बताते हैं कि इस ऑर्गेनिक खीरा की खेती कर वे लाखों रुपए की बचत कर रहे हैं.

2 दिवसीय प्रवास पर पन्ना पहुंचे मंत्री

मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री एवं तकनीकी उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार 2 दिवसीय प्रवास पर पन्ना पहुंचे हैं. वे पन्ना के प्रभारी मंत्री भी हैं. यहां उन्होंने उद्यानिकी विभाग के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान लोगों ने उन्हें जनवार गांव के खीरे की प्रसिद्धि और स्वाद के बारे में बताया. जिसके बाद वे अपने आप को रोक नहीं पाए और कार्यक्रम के तुरंत बाद ही किसान लक्ष्मण कुशवाहा के खेत पहुंच गए. मौके पर किसान से सब्जी की खेती के तरीके पूछे और विस्तृत चर्चा की. इस दौरान उन्होंने खेत में लगे खीरे का स्वाद भी चखा.

मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम ने बढ़ा दी पैदावार (ETV Bharat)

ऑर्गेनिक खेती से किसान हो रहा मालामाल

किसान मनमोहन कुशवाहा बताते हैं इस सब्जी की खेती से उनकी अब तकदीर बदल गई है. उद्यानिकी विभाग द्वारा जबरदस्ती यह तकनीक उनके खेत में लगवाई गई थी. जिससे उन्हें इतना लाभ हुआ कि अब वे इसी तकनीक से खेती करने लग गए. उन्होंने 4 एकड़ में खीरा और 3 एकड़ में करेला लगाया हुआ है. जिसमें एक दिन छोड़कर दूसरे दिन करीब डेढ़ सौ कैरेट खीरा खेत से निकलता है.

Mulching drip system Cultivation
ऑर्गेनिक खीरे की खेती कर किसान बन रहे हैं मालामाल (ETV Bharat)

मनमोहन इसे सतना मार्केट या जबलपुर मार्केट में बेचते हैं. यहां इस खीरे की काफी डिमांड है. इस खेती का लाभ देख अब वे पारंपरिक खेती को छोड़ चुके हैं और सब्जी की खेती कर रहे हैं. वे प्रतिवर्ष अपने खेत में 2 सब्जी लगाते हैं. खीरा के बाद खेत में टमाटर लगाते हैं और उससे भी काफी मुनाफा कमा रहे हैं.

MP Minister tasted cucumber
इंदर सिंह परमार खेत में पहुंच चखे खीरा का स्वाद (ETV Bharat)

मल्चिंग और ड्रिप सिस्टम ने बढ़ा दी पैदावार

उद्यानिकी विभाग के सहयोग से उन्होंने अपने खेत में मल्चिंग (प्लास्टिक की पॉलिथीन बिछाकर छेद करके पौधा लगाने की तकनीक) एवं ड्रिप सिस्टम (एक-एक बूंद पानी पौधों को देने की तकनीक) लगाया है. जिससे उनकी पैदावार कई गुना बढ़ गई है. किसान मनमोहन बताते हैं कि "पहले हम जितना फायदा कमाते थे, अब उतनी लागत लगाते हैं. प्रत्येक सीजन में 7 से 8 लाख रुपए की आय हो जाती है. इस सीजन के बाद हम इस खेत में टमाटर की खेती करेंगे वह भी मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम के द्वारा किया जाएगा.

काफी प्रयास के बाद लगाया ड्रिप सिस्टम

उद्यानिकी विभाग के अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव बताते हैं कि "काफी प्रयास करके जनवार गांव के किसान लक्ष्मण कुशवाहा को एक बार मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम से खेती करने के लिए आग्रह किया गया. काफी प्रयास के बाद वह तैयार हो गए और उन्होंने 1 एकड़ में खेती शुरू की. जिससे उनकी पैदावार काफी बढ़ गई. जहां पर उन्होंने मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम नहीं लगाया था, वहां की पैदावार कम हुई. इसके बाद उन्होंने दूसरी खेती में भी मल्चिंग एवं ड्रिप सिस्टम को लागू कर दिया. जिससे उनकी पैदावार कई गुना बढ़ गई. वह अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करते हैं, केमिकल युक्त खाद का उपयोग नहीं करते हैं. जिससे जो खीरा उत्पन्न होता है, उसका स्वाद लाजवाब होता है. इसलिए उस खीरे की मार्केट में अत्यधिक मांग है.

For All Latest Updates

TAGGED:

INDER SINGH PARMARMP MINISTER TASTED CUCUMBERMULCHING DRIP SYSTEM CULTIVATIONPANNA ORGANIC CUCUMBERSPANNA ORGANIC CUCUMBERS CULTIVATION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सफाईकर्मियों को मिली राहत, मंत्री संग अफसर झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे

बैंक डकैती मामले में 14 किलो सोने तक नहीं पहुंची पुलिस, आरोपी झारखंड बिहार भागे

पोते को लगी ड्रिप, 72 साल की दादी बनीं ड्रिप स्टैंड, सतना में स्वास्थ्य सेवाओं का काला सच

हत्याकांड से सुलगा मैहर, उग्र भीड़ ने आरोपी के घर को बनाया आग का गोला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.