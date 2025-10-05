ETV Bharat / state

लाड़ली बहना के पैसे शराब में उड़ा रहे पति, पन्ना में थाने पहुंची महिलाएं, बोले- साहब बंद करा दो

पन्ना में लाड़ली बहना के पैसों से पति पी जा रहे शराब, शाहनगर थाने पहुंचकर महिलाओं ने की शिकायत. घर में कलह मची हुई है.

PANNA HUSBAND DRINKING ALCOHOL
लाड़ली बहन के पैसे शराब में उड़ा रहे पति (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 5, 2025 at 12:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पन्ना: साहब, शराब बंद करा दो, लाड़ली बहना का पैसा आता है, तो पति निकलवा कर शराब पी जाते हैं. यह कहना है ग्राम पंचायत चोपरा की महिलाओं का. शनिवार को करीब 25-30 महिलाएं शाहनगर थाने पहुंची और थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर अपने पतियों के खिलाफ शिकायत की. उनका कहना था कि हमारे पति जबरदस्ती लाड़ली बहना का पैसा निकालकर शराब पी जाते हैं, जिससे घर में कलह मची हुई है. गांव में खुलीं 6 अवैध शराब की दुकानों को बंद कराया जाए. इन दुकानों की वजह से हमारे परिवार टूटने की कगार पर आ गए हैं. बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है.

गांव में खुलेआम बिक रही शराब

शिकायतकर्ता पान बाई ने कहा, "चोपरा गांव में शासकीय शराब का ठेका नहीं है. इसके बावजूद गांव में अवैध रूप से 6 दुकानें खुली हुई हैं. यहां बेरोक-टोक शराब बेची जा रही है. यह शराब शासकीय ठेका टिकरिया से गांव में पहुंचती है, जिससे हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं. क्योंकि पति शराब पी लेते हैं और मारपीट करते हैं. कलह मची हुई है घर टूटने की भी नौबत आ गई है. बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है."

शाहनगर थाने पहुंचकर महिलाओं ने की शिकायत (ETV Bharat)

टूटने की कगार पर परिवार

गांव की सरपंच जगत आदिवासी ने बताया कि "गांव में शराब बिकने से इलाके का माहौल खराब हो रहा है. परिवारों में मारपीट कलह होती रहती है, जिससे परिवार टूटने की कगार पर आ गए हैं. घर के मर्द लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाला पैसा पत्नियों के खाते से जबरन निकलवा लेते हैं. यदि महिलाएं नहीं देती है तो उनके साथ मारपीट करते हैं. इन पैसों से पति शराब पीकर जिंदगी और परिवार को बर्बाद कर रहे हैं." शनिवार को महिलाओं के साथ गांव की सरपंच ने थाने आकर टीआई से गांव में बिक रही अवैध शराब बंद करवाने की फरियाद की है.

Panna women complained
पतियों की शिकायत करने थाने पहुंची महिलाएं (ETV Bharat)

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

शाहनगर थाना प्रभारी मनोज यादव ने कहा, "चोपरा गांव की 25-30 महिलाएं और सरपंच थाने आए थे. यहां उन्होंने गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब को बंद कराने को लेकर शिकायत की है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही महिलाओं ने जिन नामजद लोगों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है. जांच कर उनके खिलाफ भी वैधानिक नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

For All Latest Updates

TAGGED:

LADLI BEHNA MONEYPANNA WOMEN COMPLAINEDLADLI BEHNA YOJANAPANNA NEWSPANNA HUSBAND DRINKING ALCOHOL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

खंडवा हादसों के पीड़ितों से मिले मोहन यादव, 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा

अनदेखी या लापरवाही! डिलीवरी से पहले लटका नवजात, फिर थमी सांसे, आरोप-पार्टी में बिजी थे डॉक्टर

दुलदुल घोड़ी नृत्य बगैर खुशियां अधूरी, देखने के लिए ठिठक जाती है राहगीरों की नजर

'हां मैं रावण हूं' उज्जैन में लंकापति का खास संदेश, कलाकारी ऐसी कि खरीदने को दौड़े चले आ रहे बच्चे

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.