लाड़ली बहना के पैसे शराब में उड़ा रहे पति, पन्ना में थाने पहुंची महिलाएं, बोले- साहब बंद करा दो

पन्ना: साहब, शराब बंद करा दो, लाड़ली बहना का पैसा आता है, तो पति निकलवा कर शराब पी जाते हैं. यह कहना है ग्राम पंचायत चोपरा की महिलाओं का. शनिवार को करीब 25-30 महिलाएं शाहनगर थाने पहुंची और थाना प्रभारी को लिखित आवेदन देकर अपने पतियों के खिलाफ शिकायत की. उनका कहना था कि हमारे पति जबरदस्ती लाड़ली बहना का पैसा निकालकर शराब पी जाते हैं, जिससे घर में कलह मची हुई है. गांव में खुलीं 6 अवैध शराब की दुकानों को बंद कराया जाए. इन दुकानों की वजह से हमारे परिवार टूटने की कगार पर आ गए हैं. बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है.

शिकायतकर्ता पान बाई ने कहा, "चोपरा गांव में शासकीय शराब का ठेका नहीं है. इसके बावजूद गांव में अवैध रूप से 6 दुकानें खुली हुई हैं. यहां बेरोक-टोक शराब बेची जा रही है. यह शराब शासकीय ठेका टिकरिया से गांव में पहुंचती है, जिससे हमारे परिवार बर्बाद हो रहे हैं. क्योंकि पति शराब पी लेते हैं और मारपीट करते हैं. कलह मची हुई है घर टूटने की भी नौबत आ गई है. बच्चों को पालना मुश्किल हो रहा है."

टूटने की कगार पर परिवार

गांव की सरपंच जगत आदिवासी ने बताया कि "गांव में शराब बिकने से इलाके का माहौल खराब हो रहा है. परिवारों में मारपीट कलह होती रहती है, जिससे परिवार टूटने की कगार पर आ गए हैं. घर के मर्द लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाला पैसा पत्नियों के खाते से जबरन निकलवा लेते हैं. यदि महिलाएं नहीं देती है तो उनके साथ मारपीट करते हैं. इन पैसों से पति शराब पीकर जिंदगी और परिवार को बर्बाद कर रहे हैं." शनिवार को महिलाओं के साथ गांव की सरपंच ने थाने आकर टीआई से गांव में बिक रही अवैध शराब बंद करवाने की फरियाद की है.

दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

शाहनगर थाना प्रभारी मनोज यादव ने कहा, "चोपरा गांव की 25-30 महिलाएं और सरपंच थाने आए थे. यहां उन्होंने गांव में अवैध रूप से बिक रही शराब को बंद कराने को लेकर शिकायत की है, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही महिलाओं ने जिन नामजद लोगों के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया है. जांच कर उनके खिलाफ भी वैधानिक नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी."