पन्ना में चमकी हरियाणा के मजदूर की किस्मत, खदान में मिला 1.27 कैरेट का बेशकीमती हीरा

बुधवार को हरियाणा के हिसार निवासी जोगिंदर सिंह को पन्ना के ग्राम पटी की उथली हीरा खदान में उज्जवल किस्म का हीरा मिला है. जिसका वजन 1.27 कैरेट है. इसे उन्होंने हीरा कार्यालय में जमा करवाया, जिसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है. गोविंद सिंह ने पिछले दिनों ही पट्टा बनवाया था और ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी में हीरे की खदान खोद रहे थे.

पन्ना: मध्य प्रदेश के पन्ना में बुधवार (1 अक्टूबर) को दो लोगों को हीरा मिला है. हीरा कार्यालय में दोनों हीरों को जमा कर दिया गया है. हीरा उज्जवल किस्म का है, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है. हीरा मजदूर की पहचान हरियाणा निवासी जोगिंदर सिंह और पन्ना निवासी गोविंद सिंह आदिवासी के रूप में हुई है.

कई महीनों से हीरा खदान में कर रहे थे जद्दोजहद

जोगिंदर सिंह ने बताया कि "हीरा कार्यालय पन्ना में 16 मई 2025 को पट्टा बनवाने का आवेदन किया था. मेरा 20 मई 2025 को पट्टा स्वीकृत हो गया था. उसके बाद विगत चार माह से ग्राम पंचायत कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी हीरा खदान में मेहनत कर रहे थे. हालांकि बुधवार को मुझे 1.27 कैरेट का हीरा मिला है.

पन्ना में 2 रुपए किराया देकर लखपति बन रहे मजदूर (ETV Bharat)

अब होगी हीरे की नीलामी

मध्य प्रदेश के पन्ना में जो हीरा निकलता है उसकी क्वालिटी अन्य जगह से निकलने वाले हीरे की क्वालिटी से अच्छी होती है. इसलिए पन्ना का हीरा अच्छी कीमत में भी बिकता है. हीरा पाने की चाहत में समूचे बुंदेलखंड सहित देश के विभिन्न कोने से लोग पन्ना में हीरा खोजने पहुंच रहे हैं. पिछले साल नोएडा के व्यक्ति को भी पन्ना में हीरा मिला था जिसकी नीलामी भी हो चुकी है.

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि "हरियाणा के हिसार निवासी जोगिंदर सिंह को आज हीरा मिला है. हीरे को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया गया है. हीरा उज्जवल किस्म का है और जिसका वजन 1.27 कैरेट है. जिसे आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."

नवरात्रि की अष्टमी के दिन यानि 30 सितंबर को एक गरीब आदिवासी पर मातारानी की गजब कृपा बरसी थी. गोविंद सिंह आदिवासी को रास्ते में हीरा पड़ा मिला था. जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी गई. मजदूर ने हीरा को हीरा कार्यालय में जमा कराया. वहीं कुछ दिन पहले 18 सितंबर को भी एक बंगाली महिला को हीरा मिला था.

ग्राम पंचायत बड़गड़ी खुर्द के निवासी राधा रमन गोलदार ने बंगाली महिला रचना गोलदार के साथ हीरे की खदान के लिए पट्टा बनवाया था. जहां खुदाई के दौरान उसके निजी खेत से एक हफ्ते के दौरान 8 हीरे निकले थे. महिला ने सभी हीरों को हीरा कार्यालय में जमा कराया था.