पन्ना : पन्ना में बलदेव जी (बलराम जी) का विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर है, जो अपने आपमें इतिहास को संजोए हुए है. इसी मंदिर में सैकड़ो वर्षों की राजसी परंपरा को निभाते हुए हलछठ महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. पन्ना को मंदिरों की नगरी कहा जाता है. यहां पर कई ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनका इतिहास सैकड़ो वर्षों पुराना है. ये मंदिर पन्ना के राजवंश परिवार द्वारा बनवाए गए थे. एक ऐसा ही मंदिर भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ जी का है, जो बल्देव जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है.
बलदेव जी के जन्मोत्सव पर भक्तों की भीड़
बलदेव जी मंदिर में हलछठ महोत्सव के पर्व पर भगवान बलदेव जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. यह परंपरा सैकड़ों बरसों से निभाई जाती है. राजवंश के परिवार के सदस्य द्वारा भगवान की आरती की समय उन्हें चावर डुलाई जाती है. यह परंपरा सदियों से चली जा रही है. गुरुवार को "दाऊ" का जन्म उत्सव धूमधाम से दिन में ठीक 12 मनाया गया.
भगवान के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़
श्री बलदेव जी मंदिर के व्यवस्थापक कुंज बिहारी शर्मा बताते हैं "बलदेव जी के जन्मोत्सव के समय यहां पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ती है. आज भी हजारों लोग भगवान के दर्शन के लिए आतुर दिखे. यहां बुंदेलखंड ही नहीं, समूचे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लोग हलछठ महोत्सव में दर्शन के लिए पन्ना आते हैं. यह मंदिर पन्ना के राजवंश परिवार द्वारा बनवाया गया था. बलदेव जी के विश्व में सिर्फ दो ही मंदिर है एक मंदिर वृंदावन में है और दूसरा मंदिर पन्ना में स्थापित है, जहां पर बलदेव जी सरकार विराजमान है."
बलदेव मंदिर 16 कलाओं से बना
यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाओं को समर्पित है. इसलिए इस मंदिर में 16 कलाओं की अद्भुत झलक मिलती है. जैसे इस मंदिर में 16 पिलर बने हुए हैं. मंदिर में 16 खिड़कियां है और 16 सीढ़ियां हैं. 16 झरोखे हैं. यहां तक कि मंदिर के आंगन में जो पत्थर नीचे बिछा हुआ, वह भी 16 की संख्या में है. यह मंदिर इंजीनियरिंग का अद्भुत प्रदर्शन करता है, क्योंकि यह मंदिर ऐसा बनाया गया है कि मंदिर के गर्भगृह से 300 मीटर पर मुख्य सड़क निकलती है और मुख्य सड़क से ही श्रद्धालु ऊंचाई में बैठे भगवान श्री बलदेव जी के दर्शन कर पाते हैं.
हलछठ महोत्सव में महिलाएं रखती है व्रत
श्री भगवान बलदेव जी के जन्मोत्सव के दिन आज 14 अगस्त 2025 को सुहागिन महिलाएं अपनी संतान की सुख समृद्धि, वैभव और लंबी आयु के लिए भगवान बलदेव जी का व्रत रखती हैं. इस दिन महिलाएं धरती से उगे अनाज के व्यंजनों से परहेज करती हैं और पानी से उत्पन्न चीजों का सेवन करती हैं. महिलाएं सुबह से लेकर 12 तक उपवास रखती हैं. 12 बजे बलदेव जी का जन्म हो जाने के बाद पूजा पाठ करके दिन में फलाहार एवं शाम को उपवास खोलती हैं.
पन्ना राजघराने के 10वें नरेश ने करवाई थी मंदिर की स्थापना
यह मंदिर पन्ना नगर के बीचों-बीच स्थित है. मंदिर की स्थापना बुंदेला नरेश रुद्र प्रताप सिंह जूदेव द्वारा 1876 से 1879 के बीच करवाई गई थी. यह मंदिर पश्चिमी एवं भारतीय स्थापत्य कला का अनोखा नमूना है. यह मंदिर करीब 10 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है. यह मंदिर पन्ना के सबसे बड़े मंदिरों में शुमार है. मंदिर में शालिग्राम की प्रतिमा स्थापित है, जो महाराज रुद्र प्रताप सिंह जूदेव वृंदावन से लाए थे. पन्ना में अपने दो दिवसीय प्रवास पर पन्ना पहुंचे बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व स्थानीय सांसद वीडी शर्मा ने भगवान श्री बलदेव जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भाग लिया.