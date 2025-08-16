पन्ना: खाद्य सुरक्षा विभाग और राजस्व विभाग की टीम ने शुक्रवार को पन्ना में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया. जिले के बृजपुर गांव में पूजा दूध डेयरी नाम से संचालित इस इकाई में भारी मात्रा में दूध को गाढ़ा करने वाले केमिकल और नकली पनीर बनाने का पाउडर बरामद हुआ है. इस छापे की भनक किसी तरह से डेयरी संचालक को पहले ही लग गई थी और वो 100 किलो पनीर और भारी मात्रा में संदिग्ध दूध लेकर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में भाग गया. फिलहाल, डेयरी को सील कर दिया है और आगे की जांच की जा रही है.

डेयरी से खतरनाक रसायन के मिले पैकेट

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय और राजस्व विभाग के एस.के. भट्ट के नेतृत्व में यह छापेमारी दोपहर करीब 1 बजे की गई. अधिकारियों को मौके पर भारी गंदगी, तेज बदबू और पनीर व दूध बनाने में उपयोग होने वाले रसायनों के खाली पैकेट मिले. इसके अलावा, संदिग्ध केमिकल से भरी कई बॉटल भी जब्त की गईं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने और डेयरी संचालक के बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पन्ना में नकली पनीर बनाने वाली डेयरी का भंडाफोड़ (ETV Bharat)

डेयरी को किया गया सील

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश राय ने बताया, "पूजा डेयरी के नाम से यह डेयरी संचालित हो रही थी, जिसका मालिक सुरेश कुमार साहू है. मौके पर वह नहीं मिला. जानकारी मिली है कि वह नकली दूध और पनीर लेकर बांदा की ओर भाग गया है. छापे के दौरान मौके पर राज यादव नामक व्यक्ति मौजूद था, जो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और विवाद करने की कोशिश कर रहा था. इसके चलते बृजपुर थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में डेयरी की तलाशी पूरी कर डेयरी को सील कर दिया गया."

डेयरी को किया गया सील (ETV Bharat)

लगातार आ रहे हैं मिलावटखोरी के मामले

डेयरी से खतरनाक रसायन के मिले पैकेट (ETV Bharat)

यह कोई पहली घटना नहीं है. पन्ना में इससे पहले भी खाद्य सामग्री में मिलावट के मामले सामने आ चुके हैं. कुछ दिन पहले ही पन्ना में 8 क्विंटल नकली घी जब्त किया गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट के बाद संचालक पर 1.50 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था. विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के रसायन स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक होते हैं और लंबे समय तक सेवन करने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं.