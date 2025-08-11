ETV Bharat / state

किसानों ने पन्ना कलेक्ट्रेट को घेरा, वन विभाग पर लगाया जमीन हड़पने का आरोप - PANNA FARMERS COLLECTORATE PROTEST

पन्ना के किसानों पर गहराया आर्थिक संकट, वन विभाग राजस्व भूमि पर नहीं करने दे रहा खेती, सैकड़ों किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन.

PANNA FARMERS PROTEST COLLECTORATE
किसानों ने पन्ना कलेक्ट्रेट को घेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 11, 2025 at 2:16 PM IST

पन्ना: अजयगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरकोला के किसानों ने वन विभाग पर उनकी जमीन छीनने और कब्जाने का आरोप लगाया है. इस संबंध में सैकड़ों किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पन्ना कलेक्टर कार्यालय को शिकायती ज्ञापन सौंपा है. किसानों का कहना है कि "हम लोग करीब 50-60 साल से इस जमीन पर खेती किसानी कर अपना और अपने परिवार को गुजर बसर कर रहे हैं. उनके पास राजस्व भूमि का पट्टा भी है. इसके बावजूद वन विभाग उन्हें खेती करने से रोक रहा है और कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दे रहा है. अब हमारे सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है."

'किसानों की जमीन छीन रहा वन विभाग'

पन्ना जिले में वन राजस्व भूमि का विवाद सुलझाने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन किसानों द्वारा वन विभाग पर प्रताड़ित करने और धमकाने की शिकायत कलेक्टर से की जा रही है. ताजा मामला अजयगढ़ की ग्राम बरकोला से निकलकर सामने आया है, जिसमें किसानों ने शिकायत की है कि उनके पूर्वज पीढ़ियों से उसी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और अब वे लोग भी वहीं खेती कर रहे हैं. उनके पास जमीन के वैध दस्तावेज हैं. किसानों का डर है कि उनकी जमीन छीन जाने पर उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा.

किसानों वन विभाग पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

'वन अफसरों ने खेती करने से रोका'

बरकोला ग्राम के सरपंच अवध किशोर यादव बताते हैं कि "हम सभी लोग किसान हैं, जो खेती पर निर्भर हैं. वन विभाग अब उन्हें खेती करने से रोक रहा है. कह रहा है कि यदि आपने भूमि पर जुताई की तो आपके ऊपर वन अपराध कायम किया जाएगा. साथ ट्रैक्टर एवं जुताई में उपयोग किए गए बैलों को जब्त कर लिए जाएंगा. अब हम लोगों के ऊपर आर्थिक संकट गहरा रहा है. हम लोगों की रोजी-रोटी और गुजारा उसी खेती से होता है."

Farmers protest against forest department
वन विभाग के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

'पूरा गांव हो जाएगा बेरोजगार'

कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे किसानों में कहा, "जल्द भूमि विवाद सुलझाया जाए और हमें खेती करने दी जाए. अगर हम खेती नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर आर्थिक संकट गहरा जाएगा और हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर पाएंगे. क्योंकि हम सभी किसान इस खेती पर निर्भर है. पूरा गांव सिर्फ खेती-किसानी पर आश्रित है. उनके गांव में करीब 150 परिवार होंगे. जिनको वन विभाग द्वारा परेशान किया जा रहा है और खेती करने से रोका जा रहा है."

Farmers memorandum to Panna Collector
पन्ना कलेक्टर को किसानों ने सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

किसानों की शिकायत हो रही जांच

वन विभाग द्वारा किसानों को खेती करने से रोकने और जबरन खेती पर कब्जा करने के आरोप के बारे में पन्ना तहसीलदार अखिलेश प्रजापति से चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि "अजयगढ़ तहसील अंतर्गत ग्राम बरकोला के ग्रामीणों ने शिकायत की है कि उन्हें उनकी भूमि पर खेती करने से रोका जा रहा है. इसके साथ किसानों ने शिकायती ज्ञापन के साथ राजस्व भूमि के पट्टे भी लगाए हैं, जिनकी हम जांच करवा रहे हैं. उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं."

सभी किसानों के पट्टे संदेह के घेरे में

अजयगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी पंकज दुबे ने कहा, "ग्राम बरकोला में 1992 के बाद जो राजस्व भूमि के पट्टे बने हैं, वह सभी संदेह के घेरे में हैं, इसलिए उन्हें खेती करने से रोका जा रहा है. वह पट्टे कैसे बन गए यह जांच का विषय है और वह सभी जमीन हमारी हरी लाइन के अंदर आ रही है. आदिवासियों को जो वन अधिकार के पट्टे दिए गए हैं. उनपर खेती करने से नहीं रोका जा रहा है."

