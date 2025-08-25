पन्ना : शहर में गणेश पर्व के अलावा नवरात्रि के लिए माता की प्रतिमाएं बनाने का जोरों पर है. प्रतिमाओं को बनाने वाले कारीगर अपनी कला में पारंगत हैं. ये कारीगर मिट्टी से बनी प्रतिमा में जान डाल देते हैं. खास बात ये है कि ये कारीगर प्योर मिट्टी की प्रतिमाएं बनाते हैं. इनमें प्लास्टर पेरिस, पन्नी या प्लास्टिक बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसलिए इन कारीगरों द्वारा बनाई जाने वाली प्रतिमाओं की खासी डिमांड है.

कारीगर 3 माह पहले से शुरू कर देते हैं तैयारी

मिट्टी से प्रतिमा बनाने वाले कारीगर समीर वाईन बताते हैं "मूर्तियां बनाने में बहुत समय लगता है. नवदुर्गा उत्सव से 3 महीने पहले तैयारी शुरू करनी पड़ती हैं. सर्वप्रथम बांस एवं लकड़ी का फ्रेम बनाया जाता है. इसके बाद धान की घास इन फ्रेम में चढ़ाई जाती है. इसके बाद इन फ्रेम में धीरे-धीरे मिट्टी का लेपन किया जाता है. फिर मूर्ति अपना रूप लेना शुरू कर देती है. प्रतिमा बनाने में बहुत ही समय एवं मेहनत लगती है. पूरी प्रतिमाएं केवल मिट्टी से ही बनाई जाती हैं."

प्रतिमाएं बनाने में पारंगत पन्ना के बंगाली कारीगर (ETV BHARAT)

बंगाली कारीगर प्रतिमाएं बनाने में जुटे (ETV BHARAT)

केमिकलयुक्त रंग का प्रयोग नहीं करते

प्रतिमा बनाने वाली कारीगर बताते हैं "वे लोग 3 से लेकर 8 फीट ऊंची तक प्रतिमाएं बनाते हैं." कारीगर समीर वाईन का कहना है "उनकी प्रतिमाएं 2000 से लेकर ₹30000 तक में बिकती हैं. दुर्गा उत्सव समिति के सदस्य इन मूर्तियों को बनने से पहले ही पसंद कर बुक कर देते हैं. खास बात ये है कि इन प्रतिमाओं में बनाने के लिए केवल मिट्टी, लकड़ी एवं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है. केमिकल युक्त रंग का प्रयोग नहीं होता है. ये प्रतिमाएं विसर्जन के बाद वातावरण को प्रदूषित नहीं करती. ऐसी प्रतिमाओं की दुर्गा पांडालों में काफी मांग है."

गणेश पर्व के लिए प्रतिमाएं तैयार (ETV BHARAT)

दुर्गा उत्सव के लिए बन रही प्रतिमाएं (ETV BHARAT)

पन्ना के कई गांवों में बंगाली शरणार्थी

इन प्रतिमाओं का निर्माण बंगाली समाज के लोगों द्वारा किया जाता है. 1971 में जब बांग्लादेश का विभाजन हुआ तो बंगाली समाज के हजारों लोग को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पन्ना में भी बसाया था. पन्ना में कई गांव हैं जो बंगाली शरणार्थी कैंप के नाम से जाने जाते हैं. इन लोगों की आज भी बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल में रिश्तेदारी है. ये लोग मिट्टी की प्रतिमाएं बनाने के कुशल कारीगर हैं.