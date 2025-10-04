पन्ना में मध्य प्रदेश और यूपी के पहलवानों ने दिखाया दम, मुस्कान ने नेहा को दी पटखनी
मध्य प्रदेश के पन्ना में दंगल प्रतियोगिता आयोजित, मध्य प्रदेश और यूपी के पहलवानों के बीच हुआ महामुकाबला. महिला रेसलर्स ने भी आजमाए हाथ.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 4, 2025 at 6:46 PM IST
पन्ना: अजयगढ़ विकासखंड क्षेत्र के धरमपुर ग्राम पंचायत में हर साल की तरह इस साल भी दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई. इस प्रतियोगिता में प्रदेश सहित अन्य राज्यों के नामी पहलवानों ने भाग लिया. जिसमें महिला पहलवानों ने भी अपनी हिस्सेदारी प्रस्तुत की.
एमपी और यूपी में महा मुकाबला
धरमपुर ग्राम पंचायत में धुरिया बाबा परमहंस अखाड़े में करीब 56 साल से लगातार दंगल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इस वर्ष भी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पहलवानों के बीच दंगल प्रतियोगिता आयोजित की गई. जिसमें उत्तर प्रदेश के बांदा, फतेहपुर और कानपुर के पहलवान आए थे. इसके अलावा महिला पहलवानों ने भी भाग लिया. शिवमंगल पहलवान कानपुर, धर्मवीर पहलवान, फूलचंद अम्लाहट, महिला पहलवान मुस्कान ने भाग लिया और कुश्ती के दांव पेच दिखाए.
दर्शकों का उमड़ा जनसैलाब
इस दंगल प्रतियोगिता में खजुराहो सांसद बीडी शर्मा और स्थानीय विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने शामिल होकर पहलवानों और जनता का उत्साह बढ़ाया. इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के करीब 10 हजार से अधिक लोग पहुंचे थे. जहां शानदार प्रतियोगिता का सभी दर्शकों ने आनंद उठाया. यह प्रतियोगिता हर साल धुरिया बाबा के अखाड़े में आयोजित होती है.
धुरिया बाबा परमहंस अखाड़े की मान्यता
आयोजन समिति के सदस्य रामबाबू गौतम बताते हैं कि "धुरिया बाबा परमहंस अखाड़े में आजादी के पहले से ही दंगल प्रतियोगिता आयोजित हो रही है. यहां पर ऐसी मान्यता है कि इस अखाड़े में किसी भी पहलवान को कभी भी कोई गंभीर चोट नहीं लगती है. अखाड़ा तलैया में स्थित है, लेकिन कितनी भी बारिश हो जाए यहां पर पानी कभी नहीं भरता है."
मुस्कान ने नेहा सिंह को पटखनी दी
आयोजन समिति सदस्य रामबाबू गौतम ने बताया कि "कुश्ती प्रतियोगिता में शिवमंगल और धर्मवीर के बीच दिलचस्प मुकाबला हुआ. इसमें शिवमंगल विजयी रहे, जिन्हें 2100 रुपए पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इसी तरह दूसरे मुकाबले में फूलचंद और दिलीप मिश्रा के बीच मुकाबला हुआ. जिसमें फूलचंद ने दिलीप मिश्रा को पटखनी देकर विजयी हुए. फूलचंद को 2100 रुपए के इनाम से नवाजा गया. वहीं, तीसरा महा मुकाबला महिला पहलवानों के बीच हुआ. इसमें मुस्कान ने नेहा सिंह को शिकस्त दी. नेहा को 5100 रुपए नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया."