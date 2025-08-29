ETV Bharat / state

पन्ना में डायरिया का कहर, 4 लोगों की मौत, हेल्थ टीम ने गांव में डाला डेरा - PANNA DIARRHEA OUTBREAK

पन्ना में उल्टी-दस्त से 4 लोगों की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में लगाया कैंप, 10-12 लोग बताए जा रहे बीमार.

पन्ना में डायरिया का कहर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2025 at 1:32 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 1:42 PM IST

पन्ना: पन्ना के रैपुरा तहसील स्थित बम्होरी ग्राम पंचायत में उल्टी-दस्त का प्रकोप देखने मिला. इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई. वहीं चार मौतों के बाद प्रशासन हरकत में आया. जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया. जहां पीड़ित 10-12 लोगों का इलाज किया जा रहा है. गौर करने वाली बात यह है कि स्थानीय लोगों के मुताबिक इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की मौत बताई जा रही है. जबकि स्वास्थ्य अधिकारी ने सिर्फ 2 मौतें होने का दावा किया है.

प्रयागराज में बिगड़ी तबीयत, 2 की मौत

पन्ना के बम्होरी गांव के सरपंच चंदू आदिवासी ने बताया "25 अगस्त को सेवक आदिवासी की पत्नी राधाबाई उम्र 30 वर्ष की बीमारी के चलते मौत हो गई थी. अंतिम क्रिया के बाद पति सेवक पत्नी का अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज गए थे. जहां पर उसकी भी तबीयत अचानक खराब होने लगी और उसे उल्टी दस्त होने लगा. इसके बाद धीरे-धीरे परिवार के लोगों की भी तबीयत बिगड़ने लगी. 27 अगस्त को सेवक आदिवासी उम्र 32 और कंछेदी आदिवासी उम्र 45 की उल्टी दस्त के कारण मौत हो गई.

पन्ना में डायरिया का कहर (ETV Bharat)

उल्टी-दस्त से 2 और लोगों की हुई मौत

इसके बाद परिवार में मानसो आदिवासी उम्र 16 वर्ष व मुन्नी बाई आदिवासी उम्र 60 वर्ष की भी तबीयत बिगड़ी. जिन्हें हरदुआ स्वास्थ केंद्र से रेफर किया गया. जिन्हें दमोह जिले के पटेरा से हटा और हटा से दमोह रेफर किया गया. जहां पर उन दोनों की भी मौत हो गई. चारों मौतों की खबर मिलने के बाद जिला स्वास्थ्य की टीम हरकत में आई और 29 अगस्त को सुबह 10 के करीब बम्होरी गांव में स्वस्थ कैंप लगाया.

पन्ना स्वास्थ्य टीम ने लगाया कैंप

कैंप लगाने के बाद पता चला कि 10-12 लोग उल्टी-दस्त से पीड़ित है. जिनका इलाज किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि पिछले 5 दिनों से एक ही आदिवासी परिवार के लोगों की तबीयत खराब चल रही थी, जहां मौतों का सिलसिला भी जारी था. हालांकि गनीमत यह रही कि उल्टी-दस्त का प्रकोप बड़ी लेवल पर नहीं फैला, वरना गांव के और लोग इसके चपेट में आ जाते, क्योंकि यह गांव करीब 1300 से 1400 आबादी का गांव है.

पन्ना के गांव स्वास्थ्य टीम ने लगाया कैंप (ETV Bharat)

स्वास्थ्य अमला ने लोगों को साफ पानी पानी के निर्देश दिए हैं. साथ ही नल का पानी के लिए कहा है, जबकि कुछ दिनों के लिए कुएं का पानी पीने से परहेज करने की हिदायत दी है. साफ पानी से खाना बनाना है और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखें. बासी खाना खाने से भी परहेज करें.

CMHO ने सिर्फ 2 मौतों की की पुष्टि

जिला मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी राजेश प्रसाद तिवारी ने बताया " मैं भी मौके पर गया था, पूरे दिन उसी गांव में रहा हूं. जहां पर केवल 2 लोगों की मौत हुई है. जिसमें मानसो आदिवासी व मुन्नीबाई आदिवासी की मौत दमोह जिले में इलाज के दौरान हुई है. गांव में 10 से 12 लोग बीमार हैं. जिनका शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे स्वास्थ्य टीम द्वारा कैंप लगाकर इलाज किया जा रहा है. स्थिति अब काबू में है.

उन्होंने बताया कि परिवार में किसी की मौत हुई थी. अस्थि विसर्जन के लिए यह लोग प्रयागराज गए हुए थे. जहां पर उन्होंने वहां पर कुछ खा लिया था. जिससे उन्हें वहीं पर फूड पॉइजनिंग हो गया था. गांव आने पर उनके परिवार में भी उल्टी दस्त की शिकायत पाई गई थी.

