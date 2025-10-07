नाम जितना अटपटा, स्वाद में उतनी मिठास, पन्ना की डिलीशियस स्वीट खाने कोसों दूर से भागे आते लोग
दूध की ऊपरी परत को खुरचकर बनाई जानी है पन्ना की स्पेशल मिठाई. स्वादिष्ट इतनी कि खाने के लिए दूर-दूर से चले आते हैं लोग.
October 7, 2025
पन्ना: भारत में मिठाइयों का एक खास महत्व है. चाहे कोई त्योहार हो, शादी-ब्याह, मिठाई के बिना हर खुशी का मौका अधूरा लगता है. हर राज्य, हर शहर की अपनी एक खास मिठाई है, जो वहां की पहचान बन जाती है. पन्ना में भी एक ऐसी मिठाई बनती हैं जिसका स्वाद लोगों को दीवाना बना देता है. इसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. इसके स्वाद के चर्चे दूर-दूर तक फैले हैं. पूरे जिले में सिर्फ एक ही जगह ये बनाई जाती है. मिठाई खाने दुकान पर पहुंचने वालों को स्वाद इतना भा जाता है कि घर वालों के लिए भी पैक करा लेते हैं.
खुरचन नाम से विख्यात है यह मिठाई
पन्ना जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर देवेंद्र नगर तहसील में एक दुकान में ये मिठाई बनाई जाती है और इसका नाम 'खुरचन' है. नाम जितना अटपटा है, स्वाद उतना ही लाजवाब है. कढ़ाई में खुरच-खुरच कर बनाए जाने की वजह से इसका नाम खुरचन पड़ गया. देवेंद्र नगर में यह मिठाई सिर्फ एक दुकान पर बनती है.
इसको खरीदने के लिए पूरे जिले से लोग यहां पहुंचते हैं. इसके अलावा जो भी व्यक्ति देवेंद्र नगर तहसील के आसपास से गुजरता है वो इस मिठाई का स्वाद जरूर चखते हुए जाता है. कई लोगों को इसका स्वाद इतना भा जाता है कि जाते हुए घर के लिए पैक भी करा लेते हैं.
कैसे बनती है खुरचन मिठाई
खुरचन खाने में जितनी स्वादिष्ट है, इसको बनाने की विधि उतनी ही टेढ़ी है. दुकान के मालिक अजीत कुमार जैन बताते हैं कि इस मिठाई को बनाने की प्रक्रिया काफी धीमी है. इसको एक बार में अधिक मात्रा में नहीं बनाया जा सकता. क्योंकि एक बार में ये सिर्फ 1 किलो दूध में ही बनाई जाती है. एक बार में इससे ज्यादा नहीं बनाई जा सकती."
उन्होंने बताया कि "जैसे-जैसे दूध गर्म होता है उसके ऊपर मलाई जमती जाती है. आखिर में उस मलाई को चम्मच से एक प्लेट में निकाल लिया जाता है. इसके बाद उसको परत दर परत खुरच कर मिठाई बनाई जाती है. इसकी कीमत 500 रुपए किलो है."
यहां आने वाले पैक कराकर ले जाते हैं घर
पन्ना से करीब 30 किलोमीटर दूर से खुरचन का स्वाद चखने पहुंचे अशोक कुमार बताते हैं कि "स्वाद में खुरचन का कोई तोड़ नहीं है. इसलिए हम इसका स्वाद चखने के लिए इतनी दूर से यहां आए हैं. ये मिठाई इतनी स्वादिष्ट है कि हमने खाने के बाद घर वालों के लिए भी पैक करा लिया. देवेंद्र नगर के अलावा पूरे पन्ना में ये मिठाई कहीं और नहीं बनाई जाती है." हालांकि खुरचन विंध्य क्षेत्र की मिठाई मानी जाती है और प्रमुख रूप से सतना के रामपुर बघेलान और उसके आसपास के क्षेत्र में बनाई जाती है.