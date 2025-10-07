ETV Bharat / state

नाम जितना अटपटा, स्वाद में उतनी मिठास, पन्ना की डिलीशियस स्वीट खाने कोसों दूर से भागे आते लोग

दूध की ऊपरी परत खुरचकर बनाई जाती है खुरचन मिठाई ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 7, 2025 at 7:11 PM IST 3 Min Read