पन्ना में कांग्रेस की वोटर सत्याग्रह रैली, एक मकान में दर्ज हैं हिंदू और मुस्लिमों के कई नाम

पन्ना जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाली वोटर सत्याग्रह रैली. वार्ड क्रमांक 6 में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों की कलेक्टर से की जांच की मांग.

PANNA CONGRESS VOTER SATYAGRAHA RALLY
पन्ना में कांग्रेस ने निकाली वोटर सत्याग्रह रैली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2025 at 1:15 AM IST

3 Min Read
पन्ना: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कर्नाटक और बिहार चुनाव के निर्वाचन सूची में गड़बड़ियों को लेकर जांच की मांग की जा रही है और रैली निकाली जा रही है. इसी तरह पन्ना में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने वोटर सत्याग्रह रैली निकालकर वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग की है.

नगर के सभी चौराहों से निकली रैली

जिला कांग्रेस कमेटी ने नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए वोटर सत्याग्रह रैली का आयोजन किया. यह रैली नगर पालिका पन्ना के वार्ड क्रमांक 6 में वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ियों को लेकर निकाली गई. अधिकारियों को इस गड़बड़ी के बारे में मौखिक के साथ लिखित में जानकारी देकर जांच की मांग की गई है. कांग्रेस कमेटी ने पन्ना जिला निर्वाचन अधिकारी और पन्ना कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा.

panna municipal elections 2022
वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी की जांच की मांग (ETV Bharat)

'एक ही मकान में हिंदू और मुस्लिम के नाम दर्ज'

कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अनीश खान ने आरोप लगाया कि "नगर पालिका पन्ना के 2022 में हुए चुनाव में व्यापक स्तर पर गड़बड़ियां की गई हैं. जिसमें वार्ड क्रमांक 6 में मकान नंबर 122 में करीब 12 से ज्यादा हिंदू और मुस्लिम परिवार के नाम जुड़े हुए हैं. उनके द्वारा यह सूची अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की गई है. इसमें मकान नंबर 122 में करीब 12 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के नाम दर्ज है उन्हीं के साथ हिंदू परिवार के नाम भी दर्ज दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में इस गड़बड़ी की जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच करनी चाहिए."

panna voter list irregularities
पन्ना के वार्ड क्रमांक 6 में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप (ETV Bharat)

तत्कालीन कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनीश खान ने आरोप लगाते हुए कहा कि "तत्कालीन कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा ने वोटर लिस्ट में नगर पालिका चुनाव 2022 में व्यापक गड़बड़ियां की हैं. उनकी जांच की जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए क्योंकि मकान नंबर 122 में हिंदू परिवार रहता है जबकि उसमें 12 से ज्यादा मुस्लिम परिवार के नाम जुड़े हुए हैं. जो अपने आप में जांच का विषय है."

'वार्ड क्रमांक 6 में 250 से अधिक फर्जी नाम जुडे़'

कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनीश खान ने कहा कि "वार्ड क्रमांक 6 में करीब 250 से अधिक नाम फर्जी तरीके से जुड़े हुए हैं. जिसकी जांच हो जाए तो खुलासा होगा. इसी कारण 2022 में कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती रमा बुंदेला 30 वोटों से नगर पालिका पन्ना के वार्ड क्रमांक 6 से हार गई थीं."

जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की मांग

इस रैली में पहुंचे पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने कहा कि "वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों के संबंध में प्रशासन को वोटर लिस्ट और शिकायती आवेदन दिया जा रहा है. प्रशासन इसकी जांच करें और जो दोषी हो उन पर कार्रवाई की जाए. वोटर लिस्ट को सही किया जाए. यदि हम लोगों की जरूरत हो तो हम लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएं."

'वोटर लिस्ट की होगी जांच'

डिप्टी कलेक्टर अनिल तलैया ने बताया कि "कांग्रेस पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया है. जिसमें वार्ड क्रमांक 6 की वोटर लिस्ट की जांच की मांग की गई है. इस ज्ञापन को जांच के लिए संबंधित अधिकारी तक पहुंचा दिया गया है."

