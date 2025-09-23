सीमेंट फैक्ट्री की 8 वीं मंजिल की छत से गिरा मजदूर, मौके पर दम तोड़ा, मजदूरों में रोष
पन्ना जिले की सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर की मौत से साथी कामगारों में रोष, पुलिस ने मौके पर पहुंच हालात संभाले.
पन्ना : पन्ना जिले के अमानगंज स्थित एक सीमेंट फैक्ट्री में फिर हादसा हो गया. मंगलवार सुबह करीब 11 बजे यहां काम करने वाले एक श्रमिक की मौत हो गई. ये मजदूर पंजाब का रहने वाला था. हादसे के समय वह 8 मंजिला छत पर काम कर रहा था. वहां से गिरने के कारण उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे की खबर पाते ही फैक्ट्री के सारे मजदूर काम छोड़कर मौके पर पहुंचे. प्रबंधन के लोग भी मौके पर पहुंचे. हादसा कैसे हुआ, इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है.
मजदूर के साथी मौके पर पहुंचे , बचाने का मौका नहीं मिला
मंगलवार सुबह फैक्ट्री में काम रोज की तरह चल रहा था. लंच से पहले 11 बजे जैसे ही फैक्ट्री में ये खबर फैली कि एक मजदूर 8वीं मंजिल से गिर गया है. सूचना मिलते ही काम कर रहे मजदूर साथी को बचाने के लिए दौड़े. इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में मजदूर जमा हो गए. सभी ये जानना चाह रहे थे कि हादसे में गिरे मजदूर की हालत कैसी है. मौके पर शोर-शराबा होते देख प्रबंधन के लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचे. क्योंकि डर था कि ऐसा न हो कि मजदूर भड़क जाएं.
8वीं मंजिल की छत से फिसलने से गिरा
प्रबंधन ने तुरंत ही हादसे की सूचना अमानगंज पुलिस थाने को दी. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. हादसे में मृत मजदूर का नाम गुरप्रीत सिंह पिता प्रीतम सिंह निवासी धुन दुदाई वाला जिला तरनतारन पंजाब है. उसकी उम्र 29 वर्ष थी. वह सीमेंट फैक्ट्री की यूनिट 2 में कर कर रहा था. काम करने के लिए वह 8वीं मंजिल पर चढ़ा था. बताया जाता है कि छत पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था. काम करने के दौरान मधुमक्खियों के छत्ते में चोट लगी. मधुमक्खियो के हमले से बचने के लिए मजदूर ने कोशिश की. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह 8 वीं मंजिल से नीचे गिर गया.
मौके पर बड़ी संख्या में मजदूर इकट्ठे हुए
इस हादसे के बाद मौके पर इकट्ठे हुए मजदूरों में भारी रोष फैल गया. अन्य यूनिट में काम कर रहे मजदूर भी मौके पर पहुंच गए और डेडबॉडी को अस्पताल ले जाने से रोका. मजदूरों का कहना है कि जब तक मजदूर को नियम के अनुसार मुआवजा नहीं मिल जाएगा, तब तक बॉडी को नहीं ले जाने दिया जाएगा. इस मामले में अमानगंज तहसीलदार ममता मिश्रा का कहना है "वह मौके पर पहुंच रही हैं. सूचना मिली है कि सीमेंट फैक्ट्री में हादसा हुआ है. विस्तृत जानकारी मौके पर पहुंचकर ही दे पाएंगे."
फैक्ट्री में पहले भी हो चुका है हादसा
इसी सीमेंट फैक्ट्री में 30 जनवरी 2025 को भी बड़ा हादसा हो चुका है. उस समय 4 मजदूरों की मौत हो गई थी और 20 से अधिक घायल हो गए थे. जहां पर सेकंड यूनिट की छत भरभरा गिर पड़ी थी. इस दौरान मजदूरों की दबकर और कुछ की नीचे गिरकर मृत्यु हो गई थी, जिसमें सागर कमिश्नर वीरेंद्र रावत द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे. जांच के लिए टीम बनाई गई थी. उस समय जांच पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया था.