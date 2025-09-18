पन्ना में 8 हीरे मिलते ही बंगाली महिला बनी लखपति, खेत ने एक हफ्ते में लगातार उगले डायमंड
हीरों की नगरी पन्ना में इस बार चमकी महिला की किस्मत. महिला ने हीरा कार्यालय में जमा करवाए सभी हीरे. नीलामी में रखे जाएंगे डायमंड.
पन्ना: रत्नों की नगरी कही जाने वाली पन्ना की धरती रातों-रात आम लोगों को रंक से राजा बना देती है. आए दिन यहां लोगों को खदानों से हीरे मिलने का सिलसिला लगातार जारी रहता है. एक बार फिर यहां एक महिला की किस्मत चमकी है. यहां की एक बंगाली महिला को एक हफ्ते के दौरान 8 हीरे मिले हैं. जिसे उसने हीरा कार्यालय में जमा करवाया है. ये हीरे अगली नीलामी में बिक्री के लिए रखे जाएंगे.
बंगाली महिला को मिले 8 हीरे
हीरा मिलने वाली बंगाली महिला का नाम रचना गोलदार है. ग्राम पंचायत बड़गडी खुर्द के रहने वाले राधा रमन गोलदार ने पत्नी रचना के नाम से हीरा कार्यालय से हीरे की खदान के लिए पट्टा बनवाया था. खुदाई के दौरान उसके निजी खेत से एक हफ्ते के दौरान 8 हीरे निकले हैं. इन सभी हीरों को उसने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया गया है. हीरा पारखी द्वारा हीरे का वजन करते हुए हीरों को जमा किया गया है जो अगली नीलामी में बिक्री के लिए रखे जाएंगे.
निजी खेत की खदान में मिले हीरे
हीरे की खदान लगाने वाली रचना गोलदार ने बताया कि "निजी खेत में हीरा कार्यालय से हीरे की खदान के लिए पट्टा बनवाया था और फिर यहीं खदान लगाई थी. इसमें एक हफ्ते में एक-एक करके 8 हीरे मिले हैं. इन सभी हीरों को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवा दिया है. वह घर में अकेली रहती हैं इसलिए सभी हीरे जमा करवा दिए हैं. उनका मकान भी खेत की जमीन पर ही बना है और वे वहीं रहती हैं और यहीं पर हीरे की खेत खदान लगी है."
'3.10 सेंट है हीरों का वजन'
हीरा कार्यालय के हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि "रचना गोलदार ने 8 हीरे जमा करवाए हैं. इन सभी हीरों का वजन अलग-अलग है. जिनका वजन 0.58 सेंट, 0.16 सेंट, 0.40 सेंट, 0.14 सेंट, 0.46 सेंट, 0.23 सेंट, 0.79 सेंट और 0.34 सेंट है. इन सभी हीरों का टोटल वजन 3.10 सेंट है. इसमें 6 हीरे उज्जवल किस्म के हैं और 2 हीरे कम उज्जवल की किस्म के हैं. इन हीरों की कीमत कितनी है इसकी जानकारी उन्होंने फिलहाल नहीं दी है. "
'नीलामी में रखे जाएंगे हीरे'
हीरा परखी अनुपम सिंह ने बताया कि "यह हीरे पन्ना से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बड़गडी खुर्द में मिले हैं. यहांं पर खेतों में हजारों खदानें लगी हुई हैं. उसमें रचना गोलदार नामक महिला को 1 सप्ताह में 8 हीरे मिले हैं. जिन्हें हीरा कार्यालय पन्ना में उनके द्वारा जमा करवाया गया है. यह सभी हीरे आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखे जाएंगे."