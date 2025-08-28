ETV Bharat / state

कगरे के पहाड़ ने खोला इतिहास का पन्ना, चट्टानों में मिले रहस्यमयी शैल चित्र व बच्चे के पदचिन्ह - PANNA ANCIENT ROCK PAINTINGS

पन्ना जिले में गूंजी प्राचीन सभ्यता की गूंज, कगरे के पहाड़ पर मिला हजारों साल पुराना खजाना, अति प्राचीन शैल चित्र एवं पद चिन्ह दिखे.

Panna ancient rock paintings
पन्ना के कगरे पहाड़ ने खोले इतिहास के राज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 11:04 PM IST

पन्ना: जिले के उत्तर वन मंडल के घने जंगलों के बीच कगरे की पहाड़ी पर चट्टानों पर अति प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र मिले हैं एवं चट्टानों पर पद चिन्ह नुमा आकृति बनी हुई है. यह शैल चित्र आदिमानव काल के बताए जा रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन हैं.

पन्ना के जंगलों में वन्य प्राणी करते हैं विचरण
पन्ना का जंगल अपने आप में कई रहस्य छुपाए हुए हैं और इन जंगलों को जैव विविधता के कारण देश दुनिया में पहचाना जा रहा है. यहां पर अनेक प्रकार के वनस्पति एवं दुर्लभ पेड़ पौधे एवं वन्य प्राणी निवास करते हैं और यहां के जंगलों का टेंपरेचर 4 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक रहता है. इसलिए यहां पर अनेक प्रकार के वन्य प्राणी विचरण करते हैं.

panna Kagare mountain discovery
चट्टानों में मिले रहस्यमयी शैल चित्र एवं पद चिन्ह (ETV Bharat)

कगरे के पहाड़ की चट्टानों में मिले शैल चित्र
इसी के साथ पन्ना के जंगलों में शैल चित्र भी कई जगह पाए गए हैं. अभी कुछ दिन पहले कल्दा पहाड़ में शैल चित्र मिले थे और अब यह शैल चित्र उत्तर वन मंडल अंतर्गत कगरे के पहाड़ की चट्टानों में शैल चित्र मिले हैं. स्थानीय निवासी सचिन मिश्रा बताते हैं कि, ''शैल चित्र पन्ना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत इटवाखास के कगरे की पहाड़ी की ऊंचाई पर चट्टानों पर बने हुए हैं. आदिवासी समुदाय इन शैल चित्रों की पूजा भी करता है और उसके साथ ही चट्टान पर गाय के बछड़े एवं बालक के पद चिन्ह भी बने हुए हैं.''

archaeological discovery MP
कगरे के पहाड़ पर मिला हजारों साल पुराना खजाना (ETV Bharat)

जानवर, पेड़ पौधे एवं पंछियों की आकृति अंकित
कगरे का पहाड़ का जंगल उत्तर वन मंडल अंतर्गत आता है. यहां पर प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर है जो कगरे के हनुमान जी के नाम से जाना जाता है. इसलिए इस जंगल को कगरे के पहाड़ के रूप में पहचाना जाता है. कगरे के पहाड़ पर चट्टानों पर जो शैल चित्र बने हुए हैं वह बहुत ही प्राचीन हैं. यह शैल चित्र गहरे लाल रंग से बने हुए हैं, जिसमें जानवर पेड़ पौधे एवं पंछियों की आकृति अंकित है.

footprints found in Kagra mountain
पन्ना जिले में गूंजी प्राचीन सभ्यता की गूंज (ETV Bharat)

अब यह शैल चित्र धीरे-धीरे धुंधले होते जा रहे हैं. कुछ शैल चित्र तो बहुत ही धुंधले हो चुके हैं. कगरे की पहाड़ी के ऊपर दुर्लभ चढ़ाई के बाद समतल चट्टान पर पत्थर में पद चिन्ह बने हुए हैं. यह पद चिन्ह गाय के बछड़े एवं 10 से 12 वर्ष के बालक के पद चिन्ह दिखाई देते हैं.

भारतीय पुरातत्व विभाग जबलपुर के अधीक्षण यंत्री शिवाकांत बाजपेई ने बताया कि, ''यह शैल चित्र अति प्राचीन दिखाई देते हैं. लेकिन आदिवासी समाज द्वारा इन पर दोबारा भी उसी आकृति के ऊपर चिन्ह बना दिए जाते हैं.'' चट्टान पर गाय के बछड़े एवं बच्चों के पैरों के निशान के बारे में उन्होंने कहा कि, ''पहले आदिवासी समाज में प्रथा हुआ करती थी उसी के तहत चट्टानों पर पद चिन्ह बना दिए जाते थे. अधिक जानकारी वहां पहुंचकर विश्लेषण करके दी जा सकती है.''

