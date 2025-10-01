ETV Bharat / state

मन मसोस कर रह गई लोकायुक्त टीम, थाने में रिश्वत लेने वाले थे पुलिस वाले, भनक लगते ही सामने से फरार

अमानगंज पुलिस थाने में लोकायुक्त की रेड ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 1, 2025 at 1:36 PM IST 3 Min Read