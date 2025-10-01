मन मसोस कर रह गई लोकायुक्त टीम, थाने में रिश्वत लेने वाले थे पुलिस वाले, भनक लगते ही सामने से फरार
पन्ना के अमानगंज पुलिस थाने में पहुंची लोकायुक्त की टीम. रिश्वत ले रहे पुलिस वालों को लगी भनक. रिश्वत के मध्यस्थी को पकड़ा.
पन्ना : मध्य प्रदेश में लोकायुक्त टीम रिश्वत लेने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. लेकिन ये मामला कुछ हटकर है. लोकायुक्त टीम पुलिस थाने में पुलिस वालों को रंगे हाथ दबोचने पहुंची. पुलिस वालों ने फरियादी के मध्यस्थी से रिश्वत लेने की तैयारी की. लेकिन उन्हें लोकायुक्त के छापे की भनक लग गई. लोकायुक्त टीम जब तक पुलिस वालों को पकड़ती तब तक वे पुलिस थाने से चंपत हो गए. नजरों के सामने से पुलिस वालों के भागने के बाद लोकायुक्त की टीम उन्हें देखती रही.
पुलिस थाने में देर रात पहुंची लोकायुक्त टीम
मामले के अनुसार पन्ना जिला के थाना अमानगंज में रात लगभग 11 बजे सागर लोकायुक्त टीम ने रेड डाली. इस दौरान 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते ग्राम रक्षा समिति के सदस्य राममोल नामदेव को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. लोकायुक्त की टीम के अनुसार रिश्वत की ये राशि मुख्य रूप से अमानगंज थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी व आरक्षक संतीष श्रीवास को लेनी थी. लेकिन उन्हें लोकायुक्त छापे की भनक लग गई. पुलिस वाले ये राशि ले पाते, इससे पहले ही वे भाग गए.
फरियादी से 50 हजार रुपये रिश्वत मांगी
मामले के अनुसार ग्राम कोनी निवासी श्याम सुंदर गौंड का भाई बाल विवाह कर रहा था, जिसकी सूचना जिला बाल विवाह नियंत्रण टीम को प्राप्त हुई. उन्होंने मौके पर जाकर बाल विवाह रुकवाया. यह जानकारी अमानगंज थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी को मिली. शिकायतकर्ता श्याम सुंदर गौंड के अनुसार इसके बाद मुकेश सोनी द्वारा लगातार ₹50 हजार की रिश्वत की मांग की गई. नहीं देने पर विभिन्न धाराओं में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दी गई.
ग्राम रक्षा समिति के सदस्य शिकंजे में
डीएसपी लोकायुक्त संजय जैन ने बताया "इसके बाद 45000 रुपये देने पर सहमति बनी. पहली किस्त के रूप में 15000 रुपये दे दिये गए. इसके बाद पीड़ित ने लोकायुक्त टीम सागर से संपर्क किया. लोकायुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए राममोल नामदेव को पकडा. रिश्वत मांगने वाले और रिश्वत लेने की तैयारी कर रहे प्रधान आरक्षक मुकेश सोनी, आरक्षक संतीष श्रीवास, सहयोगी रामलाल सोनी फरार हो गए. लोकायुक्त टीम सागर ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध किया है. साथी राममोल नामदेव को पकड़ा, जिसके हाथ धुलवाए गए जिससे पानी लाल हो गया. उसने जो पेंट पहना था, उसको भी लोकायुक्त पुलिस ने जब्त कर लिया.