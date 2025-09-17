ETV Bharat / state

पन्ना में पटवारी पर आदिवासी की जमीन हड़पने का आरोप, साथी पटवारी की पत्नी के नाम कर दी रजिस्ट्री

पन्ना में एक पटवारी ने सहायता राशि दिलवाने का लालच देकर गरीब अनपढ़ आदिवासी की जमीन अपने सहयोगी पटवारी की पत्नी के नाम करवा दी. मामला तब प्रकाश में आया जब पटवारी उस जमीन पर अपना कब्जा लेने 5 माह बाद पहुंचे. इसके बाद जमीन के मालिक रूपलाल आदिवासी और उसके परिजन ने पन्ना कलेक्टर से शिकायत की है. जिसमें मांग की गई है कि जमीन की रजिस्ट्री शून्य कर दी जाए और पटवारी के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज किया जाए.

पन्ना: आदिवासियों की जमीन हड़पने के कई मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. ऐसा ही एक मामला पन्ना में सामने आया है. कलेक्ट्रेट में मंगलवार को जनसुनवाई में आदिवासी ने पटवारी की शिकायत की है. इसमें बताया गया कि उसकी जमीन की एक पटवारी ने दूसरे पटवारी की पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवा दी. पीड़ित ने नायब तहसीलदार से पटवारी संतोष खटीक की लिखित शिकायत की है. जिसमें बताया गया है कि पटवारी ने अनपढ़ आदिवासी को जमीन के लिए सहायता राशि दिलाने का लालच दिया गया था.

रूपलाल आदिवासी निवासी देवेंद्र नगर की पैतृक जमीन हल्का पटवारी 15 में रकबा नंबर 1420 में लगभग एक एकड़ थी. जिसकी जानकारी उसे नहीं थी लेकिन पटवारी संतोष खटीक को इसकी पूरी जानकारी थी. पटवारी ने खोज खबर करते हुए रूपलाल को ढूंढा. रूपलाल मजदूरी कर करने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा गया था, जहां से उसे बुलवाया गया और कहा गया कि आपकी सहायता राशि आनी है, उसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की कार्रवाई होनी है.

'पटवारी की बातों में आकर लगा दिया अंगूठा'

रूपलाल आदिवासी अनपढ़ है और अंगूठा लगाते हैं. वह बताते हैं कि "उनको जानकारी नहीं होने पर वह पटवारी संतोष खटीक की बातों में आ गए. पटवारी के कहने पर वह उसकी बात मानते गए और इधर पटवारी ने अपने सहयोगी मुकुंद गोंड की पत्नी रितिका सिंह के नाम रूपलाल की जमीन की रजिस्ट्री करवा दी. इसके एवज में चेक के माध्यम से 200000 लाख रुपए दिए गए. इसके बाद इस राशि में से कुछ वापस ले ली गई. इसके बाद लिखा-पढ़ी में 10 लाख रुपए नगद देने की बात कही गई लेकिन वह पैसा उसे नहीं मिला है."

जमीन का कब्जा लेने पहुंचने पर हुआ खुलासा

रूपलाल आदिवासी के रिश्तेदार शत्रुघन आदिवासी बताते हैं कि "कुछ दिन पूर्व मुकुंद गोंड पटवारी और संतोष खटीक उस जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे. तब इस बात की जानकारी लगी कि यह जमीन बेच दी गई है. जब रूपलाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कोई भी जमीन मेरे द्वारा बेची नहीं गई है, पटवारी ने सहायता राशि दिलवाने के नाम पर कुछ कागजातों में दस्खत जरूर करवाए थे और ₹2 लाख भी दिए थे लेकिन 2 लाख में कुछ पैसा उन्होंने वापस ले लिया था. पूरा मामला सामने आने के बाद पीड़ित आदिवासी रूपलाल ने पन्ना कलेक्टर से इस पूरी मामले की लिखित शिकायत की है."

'नामांतरण की नहीं मिली कोई जानकारी'

पीड़ित रूपलाल आदिवासी ने आरोप लगाया कि "उसकी जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का नामांतरण संबंधी कार्रवाई बिजली जैसे तेज गति से हुई. जिसमें किसी को भी इसकी जानकारी नहीं लगी है. इसमें पटवारी के साथ अन्य बड़े अधिकारियों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है. इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए."

'शिकायत पर होगी कार्रवाई'

नायब तहसीलदार शशिकांत दुबे का कहना है कि "रूपलाल आदिवासी और उसके परिजनों ने पन्ना कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है कि उसके साथ जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ है और उसकी जमीन पटवारी संतोष खटीक के द्वारा फर्जी तरीके से बिक्री कर दी गई है. इस पूरे मामले का संज्ञान पन्ना कलेक्टर को कराया जाएगा और उनके द्वारा जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी."