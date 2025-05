ETV Bharat / state

पन्ना में सांप जैसी घुमावदार घाटी, जिसे बनाने में ली गई थी खच्चर की मदद - PANNA DURGAM GHATEE

घाटी के घुमावदार मोड़ देख ड्राइवरों के छूटते हैं पसीने ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : May 15, 2025 at 9:55 PM IST | Updated : May 15, 2025 at 11:07 PM IST 2 Min Read

पन्ना: जिला केंद्र से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजयगढ़ घाटी में खतरनाक मोड़ हैं. पन्ना अजयगढ़ मार्ग पर पड़ने वाले ये मोड़, घुमावदार रास्ते, दुर्गम चढ़ाई और तेज ढलान अपने आप में अनोखे हैं. इस दुर्गम रास्ते में वाहन चलाने वाले अच्छे-अच्छे ड्राइवरों के भी पसीने छूट जाते हैं. यह घाटी लगभग 5 किलोमीटर लंबी है और इसे 'दुर्गम घाटी' के नाम से जाना जाता है. यह मार्ग पन्ना से अजयगढ़ तहसील जाने का मुख्य मार्ग है. पन्ना नरेश ने बनवाई थी ये दुर्गम घाटी

