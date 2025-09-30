पन्ना-अजयगढ़ बायपास पर टूरिस्ट बस की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत
पन्ना में टूरिस्ट बस ने बाइक को चपेट में लिया. हादसे में 2 लोगों ने स्पॉट पर दम तोड़ा. एक घायल की अस्पताल में मौत
पन्ना : पन्ना-अजयगढ़ बायपास पर मंगलवार को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ. बड़ी देवगन मंदिर के तिग्गड़ा के पास बस की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई. दो लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया. तीसरे घायल की मौत अस्पताल में हुई. पुलिस ने हादसे के लिए जिम्मेदार बस को जब्त कर लिया है. बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
बाइक सवार 2 लोगों ने मौके पर दम तोड़ा
मंगलवार सुबह करीब 6:30 मां पद्मावती शक्तिपीठ मंदिर से दर्शन कर 3 लोग मोटरसाइकिल से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान खजुराहो ट्रैवल्स की टूरिस्ट बस क्रमांक एमपी 16 पी 0273 ने बाइक को जबरदस्त टक्कर मारी. खजुराहो ट्रैवल्स की बस अजयगढ़ की ओर जा रही थी. मोटरसाइकिल सवार ग्राम गहरा की ओर जा रहे थे. हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई. हादसे में घायल एक बच्ची ने अस्पताल में दम तोड़ दिया.
पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों के बयान लिए
हादसे में मरने वाले तीनों नगर पालिका पन्ना गहरा ग्राम के रहने वाले थे. ये हैं लाल करण पिता ठुनगा आदिवासी(19), अंजली पिता रनधीरा आदिवासी(13) की मौके पर ही मौत हो गई. अनारकली पिता रनधीरा आदिवासी 9 वर्ष अपने अस्पताल में दम तोड़ दिया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस बस को अपने कब्जे में लिया. आसपास मौजूद लोगों से बयान लिए. लेकिन किसी ने हादसा होते अपने नजरों से नहीं देखा. इसलिए ये साफ नहीं हो सका है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे है.
फरार ड्राइवर की तलाश में पुलिस
महेश प्रसाद गौड़ ग्राम गहरा की पार्षद एवं मृतक की परिजन ने बताया कि इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई. तीनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. वहीं, थाना प्रभारी कोतवाली पन्ना रोहित मिश्रा ने बताया "खजुराहो ट्रैवल्स की बस एवं मोटरसाइकिल की भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. आरोपी ड्राइवर को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा."