पन्ना में 4 माह से लगातार खुदाई के बाद चमकी दो लोगों की किस्मत, मिला बेशकीमती हीरा

पन्ना में दशहरे से एक दिन दो लोगों को उज्जवल किस्म का हीरा मिला. खुदाई के दौरान निकले हीरे को कार्यालय में जमा किया.

PANNA MAN FOUND DIAMOND
खदान में खुदाई के दौरान निकला बेशकीमती हीरा (ETV BHARAT)
पन्ना : पन्ना की धरती लगातार हीरे उगल कर किस्मत वालों को मालामाल कर रही है. अक्सर हीरे खदान की खुदाई के दौरान मिलते हैं. कभी-कभी लोगों को राह चलते भी हीरा मिल जाता है. दशहरे से एक दिन पहले पन्ना में दो लोगों को खुदाई के दौरान नायाब किस्म का हीरा मिला. इनमें एक व्यक्ति पन्ना जिले का तो दूसरा हरियाणा का रहने वाला है.

पन्ना के हीरा कार्यालय में 2 हीरे जमा

दोनों ने हीरे को कार्यालय में जमा कर दिया. इनकी नीलामी होगी. पन्ना जिले की ग्राम पंचायत कृष्णा कल्याणपुर के ग्राम पटी की उथली हीरा खदान में पहला हीरा मिला. ये उज्जवल किस्म का है. इसका वजन 1.27 कैरेट है, जिसे हीरा कार्यालय में जमा करवाया गया है. इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है. पन्ना के हीरा कार्यालय में 01 अक्टूबर 2025 को दो हीरे जमा हुए.

पहला हीरा लगभग दोपहर में 1:00 बजे जमा हुआ, जो पन्ना निवासी को मिला. दूसरा हीरा शाम करीब 4:00 बजे जमा हुआ जो हरियाणा हिसार के निवासी हैं. उन्होंने हीरा कार्यालय से विगत दिनों पट्टा बनवाया था. ग्राम कृष्णा कल्याणपुर पटी में हीरे की खदान खोद रहे थे. इन्हें भी 1.27 कैरेट वजनी हीरा मिला, जो उज्जवल किस्म का है.

हीरा पारखी अनुपम सिंह (ETV BHARAT)

4 माह पहले खदान का पट्टा स्वीकृत

जोगिंदर सिंह पिता बजीर सिंह तहसील नरनौद जिला हिसार हरियाणा के निवासी ने हीरा कार्यालय पन्ना से 16 मई 2025 को चालान जमा करते हुए पट्टा बनवाने का आवेदन किया था. 20 मई 2025 को पट्टा स्वीकृत हो गया था और विगत 4 माह से ग्राम पंचायत कृष्णा कल्याणपुर की पट्टी हीरा खदान में मेहनत कर रहे थे. उन्हें दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को हीरा मिला है, जिसे उन्होंने हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया है.

PANNA MAN FOUND DIAMOND
पन्ना में दशहरे से एक दिन पहले दो लोगों की किस्मत पलटी (ETV BHARAT)

देश के कोने-कोने के लोग हीरा खोजने पहुंच रहे पन्ना

बता दें कि पन्ना में जो हीरा निकलता है, उसकी क्वालिटी अन्य जगह से निकलने वाले हीरे की क्वालिटी से अच्छी होती है. इसलिए हीरे की मार्केट में पन्ना का हीरा अच्छी कीमत में बिकता है. हीरे की पाने की चाहत में समूचे बुंदेलखंड सहित देश के लोग पन्ना में हीरा खोजने पहुंच रहे हैं. पिछले साल नोएडा के व्यक्ति को भी पन्ना में हीरा मिला था, जिसकी नीलामी भी हो चुकी है।

आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा

हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया "हरियाणा हिसार की रहने वाले जोगिंदर सिंह को हीरा मिला है. हीरे को हीरा कार्यालय पन्ना में जमा करवाया गया है. हीरा उज्जवल किस्म का है और जिसका वजन 1.27 कैरेट है, जिसे आगामी नीलामी में बिक्री के लिए रखा जाएगा."

