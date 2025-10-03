ETV Bharat / state

पन्ना में 4 माह से लगातार खुदाई के बाद चमकी दो लोगों की किस्मत, मिला बेशकीमती हीरा

खदान में खुदाई के दौरान निकला बेशकीमती हीरा ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 3, 2025 at 12:12 PM IST 3 Min Read