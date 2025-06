ETV Bharat / state

पन्ना के बृहस्पति कुंड में पिकनिक मना रहे थे 6 युवक, तेज बहाव 3 को बहा ले गया - 3 YOUTHS FLOWING DURING PICNIC

पिकनिक मनाने गए तीन युवक पानी में बहे ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 29, 2025 at 10:50 PM IST | Updated : June 30, 2025 at 12:21 AM IST 2 Min Read

पन्ना: जिले के बृजपुर क्षेत्र अंतर्गत बृहस्पति कुंड जलप्रपात पर सतना एवं पन्ना के 6 युवक पिकनिक मनाने गए हुए थे. बृहस्पति कुंड के नीचे उतरकर पिकनिक मना रहे थे. जहां पानी का बहाव तेज आने के कारण 6 युवक में से तीन युवक तेज बहाव के कारण बह गए. जिनकी तलाश की जा रही है. 700 फीट ऊंचाई से गिरता है पानी तीन दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण नदी नाले ऊफान पर है. बाघिन नदी अपने जल स्तर से ऊपर बह रही है. इसी बाघिन नदी पर बृहस्पति कुंड जलप्रपात बनता है, जहां लगभग 700 फीट ऊंचाई से पानी नीचे गिरता रहा है. वहीं पर आज रविवार 29 जून को 6 युवक पिकनिक मनाने गए हुए थे. सभी युवक बृहस्पति कुंड जलप्रपात के नीचे उतरकर पानी में नहा रहे थे. पानी का बहाव अचानक तेज होने के कारण 6 में से तीन युवक बह गए. जिनकी पुलिस एवं बचाव दल द्वारा तलाश की जा रही है. पन्ना के बृहस्पति कुंड में पिकनिक मना रहे थे 6 युवक (ETV Bharat)

Last Updated : June 30, 2025 at 12:21 AM IST