पौड़ी गढ़वाल: प्रतिभा किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती, इसका जीता-जागता उदाहरण हैं पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर ब्लॉक के रहने वाले पंकज सुंदरियाल. उन्होंने साधारण माचिस की तीलियों और निष्प्रयोज्य वस्तुओं को अपनी लगन और रचनात्मकता से अद्भुत कलाकृतियों में बदल दिया है. वर्तमान समय में पंकज सुंदरियाल राजकीय प्राथमिक विद्यालय एकेश्वर ब्लॉक, पौड़ी गढ़वाल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं. अध्यापन के साथ-साथ उनका रूझान कला की ओर भी है

पौड़ी जनपद के एकेश्वर ब्लॉक के मजगांव निवासी पंकज सुंदरियाल अपनी अनोखी कला के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने वर्ष 2008 से माचिस की तीलियों से मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी. सबसे पहले उन्होंने तीलियों से श्री केदारनाथ मंदिर बनाया. जिसे तैयार करने में 18 हजार तीलियां और छह महीने लगे.

पंकज सुंदरियाल की कलाकृतियां (Video- ETV Bharat)

इसके बाद पंकज ने तीन साल की कड़ी मेहनत के बाद माचिस की तीलियों से वर्ष 2021 में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया. इसमें लगभग डेढ़ लाख तीलियों उपयोग की गई. पंकज सुंदरियाल अब तक कई ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहरों की प्रतिकृतियां बना चुके हैं. इनमें श्री केदारनाथ मंदिर, ताजमहल, नॉर्वे का बोरगण्ड चर्च, चीन का कॉर्नर टावर, श्री राम मंदिर, श्री महासू देवता मंदिर प्रमुख हैं.

माचिस की तीलियों से बनाया श्री केदारनाथ मंदिर (pPHOTO-ETV Bharat)

श्री राम मंदिर की प्रतिकृति उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है. इसके निर्माण से पहले पंकज ने करीब दो माह तक इंटरनेट पर उसके थ्री-डी मॉडल का गहन अध्ययन किया. इसके बाद उन्होंने करीब डेढ़ लाख माचिस की तीलियों और लगभग तीन वर्षों की निरंतर मेहनत से इस भव्य प्रतिकृति को तैयार किया. परिणामस्वरूप तैयार हुआ राम मंदिर इतना सुंदर और भव्य है कि इसे देखने वाला हर दर्शक श्रद्धा से अभिभूत हो जाता है. इस समय वे श्री बदरीनाथ मंदिर और प्रसिद्ध राहु मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं.

पंकज सुंदरियाल ने माचिस की तीलियों से राम मंदिर का निर्माण भी किया है. (pPHOTO-ETV Bharat)

पंकज का मानना है कि कला केवल प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नई पीढ़ी तक भी पहुंचनी चाहिए. इसी सोच के साथ वे विद्यालय में बच्चों को मिट्टी, माचिस की तीलियों और अन्य निष्प्रयोज्य वस्तुओं से मॉडल निर्माण का प्रशिक्षण देते हैं. इससे बच्चों में न केवल रचनात्मकता विकसित हो रही है, बल्कि बेकार वस्तुओं के पुनः उपयोग की सीख भी मिल रही है. उनकी इस अनूठी कला ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई. पंकज सुंदरियाल ने लगातार दो वर्ष (2021 और 2022) इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया. वे उत्तराखंड से ऐसा करने वाले पहले व्यक्ति हैं.

अनूठी कला के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं पंकज (pPHOTO-ETV Bharat)

पंकज सुंदरियाल का कहना है कि वे सभी धर्मों के प्रतीकात्मक धरोहरों पर कार्य करना चाहते हैं. वे आगे चलकर एक गुरुद्वारे की प्रतिकृति भी बनाना चाहते हैं. उनका उद्देश्य अपनी कला के माध्यम से दुनिया को सर्व धर्म समभाव और एकता का संदेश देना है.

