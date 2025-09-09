ETV Bharat / state

"चारे" का बहाना, शराब था पहुंचाना, चंडीगढ़ से बिहार हो रही थी सप्लाई, पानीपत पुलिस ने दबोचा

पानीपत पुलिस ने अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है जिसे चंडीगढ़ से बिहार ले जाया जा रहा था.

Panipat police caught a truck carrying illegal liquor being taken from Chandigarh to Bihar
"चारे" का बहाना, शराब था पहुंचाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 9, 2025 at 5:40 PM IST

3 Min Read
पानीपत : हरियाणा की पानीपत पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक अवैध शराब को तस्करी कर चंडीगढ़ से बिहार ले जाया जा रहा था. आरोपी चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.

अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा : पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स सेल ने बीती रात अनाज मंडी में अवैध शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा. पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक और परिचालक को मौके से काबू किया है. ट्रक से 279 पेटी अंग्रेजी शराब और 215 पेटी बीयर बरामद की गई है. अवैध शराब को तस्करी कर चंडीगढ़ से बिहार ले जाया जा रहा था.

ट्रक में शराब होने की मिली ख़बर : एंटी नारकोटिक्स सेल प्रभारी इंस्पेक्टर सुमित सरोहा ने बताया कि "उनकी टीम देर रात गश्त और जांच पड़ताल के दौरान जीटी रोड पर अनाज मंडी कट के पास मौजूद थी. टीम को इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कि अनाज मंडी में एक यूपी नंबर का ट्रक खड़ा है. ट्रक में भारी मात्रा में अवैध शराब होने की आशंका है. पुलिस टीम सूचना को पुख्ता मानते हुए मौके पर पहुंची और इस दौरान यूपी नंबर के ट्रक में दो युवक बैठे दिखाई दिए."

पशुओं का चारा बताया : उन्होंने आगे बताया कि " पुलिस टीम ने दोनों युवकों को काबू कर पूछताछ की तो ड्राइवर सीट पर बैठे युवक ने अपनी पहचान राजकुमार पुत्र रामचंद्र निवासी मुजफ्फरपुर (बिहार) और साइड में बैठे युवक ने अपनी पहचान मिंटू पुत्र जगदीश राय निवासी वैशाली (बिहार) के रूप में बताई. ट्रक में भरे सामान के बारे में पूछताछ करने पर पशुओं का चारा बताया गया."

चेकिंग की तो मिली शराब : सुमित सरोहा ने बताया कि " पुलिस टीम ने इसके बाद ट्रक की बॉडी पर लगे तिरपाल को हटाकर चेक किया तो शराब और बीयर की पेटी दिखाई दी. टीम ने एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर को सूचना देकर मौके पर बुलाया. शराब का लाइसेंस और परमिट मांगने पर आरोपी कोई भी कागजात पेश नहीं कर सके. पुलिस टीम ने बरामद अवैध शराब को एक्साइज इंस्पेक्टर की मौजूदगी में ट्रक से नीचे उतरवाकर गिनती की तो 279 पेटी अंग्रेजी शराब और 215 पेटी बीयर पाई गई."

बिहार के मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे : उन्होंने आगे कहा कि "प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे शराब और बीयर को चंडीगढ़ से लोड कर बिहार के मुजफ्फरपुर लेकर जा रहे थे. आरोपियों के खिलाफ थाना औद्योगिक सेक्टर 29 में बीएनएस की विभिन्न धाराओं और एक्साइज़ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से आरोपी राजकुमार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया और आरोपी मिंटू को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है."

PANIPAT ILLEGAL LIQUOR TRUCK CAUGHTLIQUOR FROM CHANDIGARH TO BIHARपानीपत में शराबबिहार में शराबPANIPAT ILLEGAL LIQUOR TRUCK CAUGHT

