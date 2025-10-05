ETV Bharat / state

"सलमान" की अब तक 3 बच्चों के साथ नहीं मिल सकी डेड बॉडी, यमुना में सर्चिंग ऑपरेशन जारी

खुशनुमा अपने पति सलमान को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई. इससे दुखी सलमान ने 4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली.

Etv Bharat
खुदकुशी से पहले 4 मासूमों के साथ पिता (Suicide with 4 children In UP)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 5, 2025 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पानीपत: प्रेमी संग भागी पत्नी से आहत पति ने 4 बच्चों सहित यूपी के कैराना थाना क्षेत्र में खुदकुशी कर ली. उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे के खेलकलां मोहल्ला निवासी सलमान सैफी (30) ने पत्नी के प्रेमी संग फरार होने से आहत था. परिजनों ने उनकी तलाश की लेकिन पता नहीं चल पाया. 12 साल की बच्ची का शव मिल गया है, जबकि पिता समेत 4 बच्चों की डेड बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है. हरियाणा पुलिस और गोताखोर पानीपत की सीमा क्षेत्र में यमुना नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही है. वहीं खुदकुशी करने से पहले सलमान ने दुकान पर बच्चों को समोसा खिलाया था. खुदकुशी से पहले उसने वीडियो बनाकर बहन को भेजा था, जिसमें खुदकुशी का कारण और दोषियों के नाम बताए हैं.

सलमान की बहन ने भाभी पर लगाये गंभीर आरोपः सलमान की बहन गुलिस्तां ने बताया कि "सलमान पहले पानीपत में सिलाई का काम करते था. इसके बाद पंजाब के लुधियाना में ठेले पर केले बेचने लगे. तीन दिन पहले ही वे कैराना आए थे. भाभी पहले भी कई बार घर से बिना बताए प्रेमी के साथ चली जाती थी. वीरवार को वह फिर चली गई, जिससे भाई शर्मसार हो गए और उसने 12 वर्षीय महक, आठ वर्षीय इनायता, चार वर्षीय सीफा और तीन वर्षीय बेटे अनायन के साथ खुदकुशी कर ली." गुलिस्तां ने बताया कि "करीब सात महीने से सलमान की पत्नी खुशनुमा का मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जौला निवासी साबिर के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है. इस कारण सलमान और खुशनुमा के बीच आए दिन विवाद होते रहता था.

"सलमान" की अब तक 3 बच्चों के साथ नहीं मिल सकी डेड बॉडी (Etv Bharat)

10 किलोमीटर में हो रही है तलाश: वीडियो मिलने के बाद शुक्रवार से ही परिजन सलमान को तलाश कर रहे थे. वे शनिवार को यमुना पर पहुंचे तो यहां लोगों को सलमान सैफी का फोटो दिखाया. उन्होंने ही खुदकुशी की जानकारी दी. उन्होंने पुलिस को इस बारे में बताया. पुलिस ने गोताखोरों की मदद से इंजन बोट मशीन से करीब 10 किलोमीटर तक उसकी तलाश की. यह घटना कैराना थाना क्षेत्र में हुई.

Suicide with 4 children In UP
इन बच्चों के साथ पिता सलमान ने की खुदकुशी (Etv Bharat)

सर्च अभियान जारी : खुदकुशी की जानकारी शनिवार सुबह करीब आठ बजे लगी. गुलिस्ता ने बताया कि वीडियो मिलते ही पुलिस को सूचना दी और खुद भी तलाश शुरू की, लेकिन सुराग नहीं मिला. शनिवार सुबह सूचना के बावजूद सर्च अभियान में देरी की गई. पहले प्राइवेट गोताखोर संसाधन जुटाते रहे. शनिवार दोपहर 12 बजे सर्च अभियान शुरू हो सका.

Suicide with 4 children In UP
पानीपत में घाट पर जमा लोग (Etv Bharat)
Suicide with 4 children In UP
तलाश में जुटे गोताखोर (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-फरीदाबाद में ठेकेदार ने की खुदकुशी, रेल पटरी पर मिली लाश, पत्नी पर अफेयर का आरोप

For All Latest Updates

TAGGED:

कैराना में खुदकुशी4 बच्चों के साथ खुदकुशीहरियाणा में खुदकुशीप्रेम प्रसंग में खुदकुशीSUICIDE WITH 4 CHILDREN IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.