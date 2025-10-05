ETV Bharat / state

"सलमान" की अब तक 3 बच्चों के साथ नहीं मिल सकी डेड बॉडी, यमुना में सर्चिंग ऑपरेशन जारी

पानीपत: प्रेमी संग भागी पत्नी से आहत पति ने 4 बच्चों सहित यूपी के कैराना थाना क्षेत्र में खुदकुशी कर ली. उत्तर प्रदेश के कैराना कस्बे के खेलकलां मोहल्ला निवासी सलमान सैफी (30) ने पत्नी के प्रेमी संग फरार होने से आहत था. परिजनों ने उनकी तलाश की लेकिन पता नहीं चल पाया. 12 साल की बच्ची का शव मिल गया है, जबकि पिता समेत 4 बच्चों की डेड बॉडी अब तक नहीं मिल पाई है. हरियाणा पुलिस और गोताखोर पानीपत की सीमा क्षेत्र में यमुना नदी में लापता लोगों की तलाश कर रही है. वहीं खुदकुशी करने से पहले सलमान ने दुकान पर बच्चों को समोसा खिलाया था. खुदकुशी से पहले उसने वीडियो बनाकर बहन को भेजा था, जिसमें खुदकुशी का कारण और दोषियों के नाम बताए हैं.

सलमान की बहन ने भाभी पर लगाये गंभीर आरोपः सलमान की बहन गुलिस्तां ने बताया कि "सलमान पहले पानीपत में सिलाई का काम करते था. इसके बाद पंजाब के लुधियाना में ठेले पर केले बेचने लगे. तीन दिन पहले ही वे कैराना आए थे. भाभी पहले भी कई बार घर से बिना बताए प्रेमी के साथ चली जाती थी. वीरवार को वह फिर चली गई, जिससे भाई शर्मसार हो गए और उसने 12 वर्षीय महक, आठ वर्षीय इनायता, चार वर्षीय सीफा और तीन वर्षीय बेटे अनायन के साथ खुदकुशी कर ली." गुलिस्तां ने बताया कि "करीब सात महीने से सलमान की पत्नी खुशनुमा का मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना थाना क्षेत्र के गांव जौला निवासी साबिर के साथ प्रेम-प्रसंग चल रहा है. इस कारण सलमान और खुशनुमा के बीच आए दिन विवाद होते रहता था.