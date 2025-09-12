ETV Bharat / state

बारनवापारा से महासमुंद पहुंचा तेंदुआ, गरियाबंद वन मंडल के दो नर हाथियों से बढ़ी दहशत

तेंदुए को लेकर अलर्ट : महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र में सांकरा वृत्त के ग्राम बड़े टेमरी में गुरुवार शाम को एक तेंदुआ अचानक जंगल से निकलकर खेतों में घूमने लगा. तेंदूए को देखकर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया.गांव के ग्रामीण ने तेंदुए का वीडियो अपने मोबाइल में का खेतों में घूमने का वीडियो बनाया और वन विभाग को भेजा. इस मामले की जानकारी जैसे ही वन परिक्षेत्र अधिकारी सालिक राम डडसेना को हुई, वह दलबल के साथ तत्काल मौके पर रवाना हुए. वन परिक्षेत्र अधिकारी ने तेंदुए देखे जाने की पुष्टि की.

महासमुंद : पिथौरा वन परिक्षेत्र में तेंदुआ दिखने से पूरे ग्रामीण इलाकों में दहशत फैल गई है. वही फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र की ओर से हाथियों की आमद से पूरा इलाका थर्रा उठा है. वन अमला मौके पर मौजूद है और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुआ है.

महासमुंद में तेंदुआ और हाथी (ETV Bharat Chhattisgarh)

तेंदुआ बड़े टेमरी के खेतों मे देखा गया है जो संभवतः बारनवापारा अभ्यारण की ओर से भटक कर आ पंहुचा है. हम लगातार उस पर नजर रखे हुए हैं. लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है-सालिक राम डडसेना, वन परिक्षेत्र अधिकारी

महासमुंद वन मंडल की ओर बढ़ रहे हाथी: वही दूसरी ओर महासमुंद जिले में हाथियों की आमद लगातार जारी है. गुरुवार को दो दंतैल (नर) हाथी फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के ग्राम गुंडरदेही के खेतों के आसपास देखे गए. हाथियों की हलचल की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई है और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है. मिली जानकारी के अनुसार दोनों हाथी गरियाबंद वन मंडल से निकलकर महासमुंद वन मंडल की ओर बढ़ रहे हैं. दोनों क्षेत्रों के बीच की दूरी महज 1 से 2 किलोमीटर ही रह गई है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हाथी किसी भी वक्त महासमुंद जिले की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं. जिसे देखते हुए वन विभाग ने एक दर्जन से अधिक गांव को अलर्ट जारी किया है.

इन गांवों में जंगली जानवरों को लेकर अलर्ट: गुंडरदेही, बम्हणदेही, नाचनबाय, मंदबाय, जिवतरा, धनसुली, कोना, बकमा, केशवा, खट्टी और बोरयाझर गांवों में जंगली जानवरों को लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है. रात को जंगल में ना जाने और एहतियात बरतने की अपील की है. गांवों में मुनादी कराई जा रही है.