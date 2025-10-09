ETV Bharat / state

जोधपुर में CNG गैस लीक से मचा हड़कंप, कंपनी ने बताया मॉक ड्रिल

CNG पंप को सप्लाई करने जा रही गाड़ी से लीक होने के चलते आनन फानन में रास्ता रोका गया. रोड ब्लॉक करने के लिए पुलिस तैनात की गई साथ ही फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई. सीएनजी कम्पनी के इंजीनियर व टीम ने कुछ ही देर में गैस लीकेज बंद किया और गाड़ी को रवाना किया. थानाधिकारी नितिन दवे के अनुसार सरदारसमंद रोड स्थित एक पेट्रोल पंप पर सीएनजी गैस सप्लाई करनी थी.

जोधपुर : शहर के बासनी थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ट्रक से CNG गैस लीक होने की सूचना मिली. ट्रक सरदारसमंद रोड स्थित एक पेट्रोल पंप को गैस सप्लाई के लिए जा रहा था, तभी सांगरिया फांटा के पास चालक को गैस की दुर्गंध महसूस हुई.

सीएनजी कम्पनी एजी एण्ड पी के सालावास डिपो से गैस से भरे सिलेण्डर लेकर एक ट्रक रात को पेट्रोल पंप के लिए रवाना हुआ. सांगरिया फांटा के पास पहुंचने पर चालक को एक सिलेंडर से गैस लीकेज होने का अंदेशा हुआ. उसने ट्रक साइड में खड़ा किया और जांच की फिर कम्पनी में सूचना दी. पेट्रोलिंग गाड़ी के साथ इंजीनियर की टीम कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई. जांच के बाद एक सिलेण्डर का वॉल्व टाइट किया गया. फिर गैस का कोई लीकेज न होने पर गाड़ी को गंतव्य के लिए रवाना किया गया. ऐहतियात के तौर पर दमकल भी मौके पर बुलाई गई थी.

ड्राइवर को महसूस हुई दुर्गंध : रात करीब 11 बजे कंपनी का ट्रक रुका तो ड्राइवर मूल सिंह को लगा कि गैस लीक हो रही है. चालक मूल सिंह ने तुरंत ट्रक को साइड में रोका और CNG कंपनी AG&P के इंजीनियरों को सूचना दी. कुछ ही देर में इंजीनियरिंग टीम और पेट्रोलिंग वाहन मौके पर पहुंच गए. जांच के दौरान पाया गया कि एक सिलेंडर का वॉल्व ढीला था, जिसे तुरंत टाइट कर गैस लीक को रोका गया.

कम्पनी ने मॉक ड्रिल बतायाः उधर एजी एण्ड पी कम्पनी के प्रतिनिधि रणवीर सिंह ने बताया कि कंपनी की तरफ से यह एक मॉक ड्रिल थी. जिसमें इमरजेंसी के दौरान गैस लीकेज होने की दशा में रेस्पांस देखा गया जो काफी सही था. उन्होंने कहा कि टीम ने समय पर उचित कार्रवाई की और सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया गया.