ETV Bharat / state

सुबह उठे तो घर की गैलेरी में बैठा था पैंथर, देशी जुगाड़ से किया रेस्क्यू...देखिए वीडियो

घर की गैलेरी में सुस्ताता पैंथर ( ETV Bharat Dungarpur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 14, 2025 at 2:23 PM IST 2 Min Read

डूंगरपुर: जिले के आसपुर वन क्षेत्र के नया टापरा गांव में एक घर में रविवार अलसुबह पैंथर घुस गया. सुबह जब घर वाले उठे तो पैंथर को गैलेरी में बैठा देख सन्न रह गए. इधर मौके पर पहुंची आसपुर और साबला वन विभाग की संयुक्त टीम ने देशी जुगाड़ कर पैंथर को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली. आसपुर रेंजर सोनम मीणा ने बताया कि सुबह नया टापरा में सुरेंद्र मीना के घर वाले उठे तो किसी जानवर की आवाज सुनाई दी. घर वालों ने खिड़की से देखा तो गैलेरी में पैंथर बैठा नजर आया. इस पर घर वाले चिल्लाए और पड़ोसियों को पैंथर आने की जानकारी दी. गैलेरी में बैठा था पैंथर (वीडियो ईटीवी भारत डूंगरपुर)