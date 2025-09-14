सुबह उठे तो घर की गैलेरी में बैठा था पैंथर, देशी जुगाड़ से किया रेस्क्यू...देखिए वीडियो
नया टापरा में घर में पैंथर घुसने से हड़कंप मच गया. वन विभाग की टीम ने देशी जुगाड़ से पैंथर को रेस्क्यू किया.
Published : September 14, 2025 at 2:23 PM IST
डूंगरपुर: जिले के आसपुर वन क्षेत्र के नया टापरा गांव में एक घर में रविवार अलसुबह पैंथर घुस गया. सुबह जब घर वाले उठे तो पैंथर को गैलेरी में बैठा देख सन्न रह गए. इधर मौके पर पहुंची आसपुर और साबला वन विभाग की संयुक्त टीम ने देशी जुगाड़ कर पैंथर को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद किया. इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली.
आसपुर रेंजर सोनम मीणा ने बताया कि सुबह नया टापरा में सुरेंद्र मीना के घर वाले उठे तो किसी जानवर की आवाज सुनाई दी. घर वालों ने खिड़की से देखा तो गैलेरी में पैंथर बैठा नजर आया. इस पर घर वाले चिल्लाए और पड़ोसियों को पैंथर आने की जानकारी दी.
मीणा ने बताया कि वन विभाग को घर में पैंथर घुसने की सूचना दी गई. सूचना पर आसपुर और साबला वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची.पैंथर गैलेरी में शांत बैठा था. वन विभाग को पैंथर अस्वस्थ लगा. टीम ने पैंथर को देशी जुगाड़ से रेस्क्यू किया. वन विभाग की टीम ने पहले फंदा बनाया और उसके पैरों में फंदा फंसाया. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने पैंथर को रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया. रेस्क्यू पैंथर को साबला वन विभाग कार्यालय लाया गया.
पैंथर अस्वस्थ: रेंजर मीणा ने बताया कि पैंथर अस्वस्थ है. पशु चिकित्सकों को बुलाया गया. पशु चिकित्सकों ने पैंथर का इलाज शुरू किया. पैंथर कमजोर है. स्वस्थ होने पर पैंथर को सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा. यहां बताते चलें कि डूंगरपुर शहर के बांसड़वाड़ा की पहाड़ियों के पीछे की तरफ एक साथ तीन पैंथर नजर आए थे.