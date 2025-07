ETV Bharat / state

दुर्ग में हुई अजीबो गरीब घटना, खेत में बन गया अपने आप 'कुंआ' - LAND SUBSIDENCE INCIDENT

देखने वाले भी आ गए दहशत में ( ETV Bharat )

Published : July 28, 2025 at 8:27 AM IST | Updated : July 28, 2025 at 10:50 AM IST

दुर्ग: जमीन धंसने की एक अजीबो गरीब घटना धमधा तहसील में सामने आई है. घटना ग्राम पैड्री की है. स्थानीय लोगों का कहना है कि किसान की जमीन अचानक से तेज आवाज के साथ धंस गई. पेड्री ग्राम के लोगों का कहना है कि जिस खेत की जमीन धंसी है उस खेत के मालिक का नाम जगदीश साहू है. तेज आवाज के साथ धंसी जमीन: खेत के मालिक जगदीश साहू ने बताया कि वो सुबह के वक्त अपने खेतों की ओर गया. जैसे ही वो खेत के पास पहुंचा उसे जमीन कुछ हिलती हुई नजर आई. देखते ही देखते खेत के बीच का हिस्सा आवाज के साथ धंस गया. जगदीश साहू दौड़ते हुए गांव में आया और दूसरे किसानों को ये बात बताई. देखने वाले भी आ गए दहशत में (ETV Bharat)

Last Updated : July 28, 2025 at 10:50 AM IST