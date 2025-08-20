ETV Bharat / state

झारखंड मंत्रालय में सांप निकलने से मची अफरा-तफरी, स्नेक कैचर ने पकड़ कर जंगल में छोड़ा - SNAKE IN PROJECT BUILDING

झारखंड मंत्रालय के परिवहन विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां फाइलों के बीच एक सांप को देखा गया.

SNAKE IN PROJECT BUILDING
प्रोजेक्ट भवन से सांप को किया गया रेस्क्यू (ईटीवी भारत)
रांची: झारखंड मंत्रालय के प्रोजेक्ट भवन में आज उस समय हड़कंप मच गया, जब परिवहन विभाग के दूसरे तल पर सरकारी फाइलों के बीच एक सांप दिखाई दिया. कार्यालय का कामकाज समाप्त होने का समय हो रहा था, तभी एक कर्मचारी की नजर सांप पर पड़ी, जिसके बाद पूरे सचिवालय में अफरा-तफरी मच गई. सांप को पकड़ने के लिए वन विभाग की मदद से स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने काफी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ने में सफलता हासिल की.

सांप के दिखने से मचा हड़कंप

घटना उस समय हुई, जब परिवहन विभाग के कर्मचारी दिन का कार्य समाप्त कर अपने दस्तावेज संभाल रहे थे. अचानक एक कर्मचारी ने फाइलों के ढेर के बीच सांप को रेंगते देखा. सांप को देखते ही कर्मचारियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन सांप फाइलों के बीच इधर-उधर घूमता रहा. देखते ही देखते सांप की खबर पूरे सचिवालय में आग की तरह फैल गई. कई कर्मचारी अपने कार्यालय छोड़कर बाहर निकल आए, जबकि कुछ जिज्ञासु कर्मचारी सांप को देखने के लिए परिवहन विभाग की ओर दौड़े.

प्रोजेक्ट भवन में घुसा सांप (ईटीवी भारत)

स्नेक कैचर ने संभाला मोर्चा

सांप की मौजूदगी से पैदा हुए डर के माहौल को देखते हुए तुरंत वन विभाग को सूचित किया गया. वन विभाग की मदद से एक स्नेक कैचर को बुलाया गया, जिसने कड़ी मेहनत के बाद सांप को पकड़ लिया. स्नेक कैचर के आने और सांप को पकड़े जाने तक करीब एक घंटे तक सचिवालय में अफरा-तफरी का माहौल रहा. इस दौरान कर्मचारियों में दहशत बनी रही, और कई लोग इधर-उधर भागते नजर आए.

कर्मचारियों की प्रतिक्रिया: डर के साथ जिज्ञासा

सचिवालय के कर्मचारी मनोज कुमार झा ने बताया कि सांप के निकलने की खबर फैलते ही लोग एक-दूसरे को फोन कर जानकारी देने लगे. उन्होंने कहा "देखते ही देखते पूरा सचिवालय इस बात से गूंज उठा. कुछ लोग सांप को देखने के लिए परिवहन विभाग पहुंच गए, जबकि कुछ स्नेक कैचर को सांप पकड़ते देखने के लिए उत्सुक थे".

इस दौरान कुछ कर्मचारियों ने सांप का वीडियो बनाया, तो कुछ ने स्नेक कैचर के साथ सेल्फी लेने का मौका नहीं छोड़ा. मनोज ने बताया, "हालांकि सांप को जल्दी ही पकड़ लिया गया, लेकिन उस दौरान लोग तरह-तरह की बातें कर रहे थे. कोई डर रहा था, तो कोई इसे रोमांचक मान रहा था."

सचिवालय में सुरक्षा पर सवाल

इस घटना ने सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण सरकारी भवन में सुरक्षा और रखरखाव के मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं. कर्मचारियों ने आश्चर्य जताया कि इतने सुरक्षित माने जाने वाले भवन में सांप कैसे घुस आया. हालांकि, स्नेक कैचर की त्वरित कार्रवाई और वन विभाग के सहयोग से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया.

