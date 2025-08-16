मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बरसात के दिनों में अक्सर जहरीले सांपों का आतंक ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलता है. बारिश की वजह से सांप के बिलों में पानी भर जाता है. ऐसे में सांप अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षित जगहों पर जाकर छिप जाते हैं. ग्रामीण इलाकों में सांप अक्सर लोगों के कच्चे घरों में अपना आशियान तक बना लेते हैं.

डंडा करैत सांप ने युवती को डसा: भरतपर के ग्राम पंचायत धोबताल में घर में सो रही इसी बीच घर में छिपे जहरीले सांप ने महिला को डस लिया. त्योहार का दिन होने के चलते परिवार के बाकि लोग घर से बाहर गए थे. आनन फानन में महिला को इलाज के लिए लोग भरतपुर के अस्पताल ले गए.

डंडा करैत सांप ने युवती को डसा (ETV Bharat)

जन्माष्टमी के दिन हुआ हादसा: गांव वालों की मदद से महिला को परिजन अस्पताल लेकर आए. डॉक्टरों ने महिला की नब्ज चेक की और परिजनों को बताया कि उसकी मौत हो चुकी है. मृतक महिला का नाम गुलबिया पंडो थी. घर वालों ने डॉक्टर के बताया कि महिला को घर के भीतर ही डंडा करैत सांप ने डंसा था.

समय पर नहीं मिला इलाज: परिजनों ने बताया कि जिस वक्त महिला को डंडा करैत सांप ने डसा उस वक्त घर पर महिला अकेली थी. काफी देर तक महिला बेसुध हालत में घर में पड़ी रही. अगर घर में कोई और मौजूद होता तो समय पर महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जा सकता था. काफी देर होने के चलते महिला की हालत बिगड़ती चली गई. जब महिला अस्पताल पहुंची तबतक उसकी सांस उखड़ चुकी थी.

क्यों खतरनाक होता है डंडा करैत: डंटा करैत सांप मूल रुप से कैरत सांप ही होता है. इसकी लंबाई और इसके आकार के चलते इसे डंडा करैत सांप कहते हैं. ये सांप लाठी की तरह पतला और लंबा होता है. बांस की लाठी में जिस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर धारियां बनी होती है, उसी तरह से इसके शरीर पर भी धारियां होती है. आमतौर पर डंडा करैत सांप रात के वक्त ही शिकार के लिए निकलता है. डंडा करैत सांप शांत स्वभाव का माना जाता है. इंसानी आबादी से दूर ये सांप पाया जाता है. जब कभी इस सांप को खतरा महसूस होता है ये आक्रामक तेवर दिखाता है. इसका जहर काफी खतरनाक होता है. करैत सांप को जहरीले सांपों में एस एक माना जाता है.



डंडा करैत की पहचान कैसे करें : डंडा करैत के शरीर पर काले और पीले रंग की चौड़ी धारियां होती हैं, जिसकी मदद से इसे पहचाना जा सकता है.

शांत और शर्मीला होता है इसका व्यवहार: इस सांप का शरीर त्रिकोणीय आकार का होता है. सिर थोड़ा चौड़ा और चपटा रहता है जो गर्दन से अलग नहीं दिखता. यह शांत और शर्मीला माना जाता है. आमतौर पर इंसानी आबादी से दूर रहता है. रात के वक्त शिकार के लिए निकलता है.

खतरनाक होता है इसका जहर: डंडा करैत का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो मांसपेशियों को लकवाग्रस्त कर सकता है और श्वसन और हृदय संबंधी दिक्कत पैदा कर देता है. यह मुख्य रूप से अन्य सांपों, चूहों, मेंढकों और छिपकलियों को खाता है. यह घास के मैदानों, कृषि क्षेत्रों और जंगलों में पाया जाता है.

साइलेंट किलर भी कहते हैं लोग: डंडा करैत को "साइलेंट किलर" के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जहर दर्द रहित होता है और इसका असर देर से होता है. हालांकि यह एक जहरीला सांप है, लेकिन यह आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करता जब तक कि इसे खतरा महसूस न हो. यदि किसी को डंडा करैत काट ले, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के ज्यादातर अस्पतालों में सांप काटे इंसान का इलाज करने के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन मौजूद रहता है. समय पर अगर मरीज को अस्पताल लाया जाए तो उसकी जान बच सकती है.

सांप से बचने के उपाय

घर के आस पास साफ सफाई रखें.

बारिश के दिनों में असुरक्षित खिड़की दरवाजे रात होते ही बंद कर दें.

घर के आस पास कूड़ा कचरा जमा नहीं होने दें.

घर के आस पास कहीं चूहों का बिल हो तो उसे बंद करें.

अंधेरे कमरे में रोशनी की व्यवस्था रखें.

सांप काटे इंसान को तुरंत अस्पताल ले जाएं.

इंसान का डॉक्टरी इलाज कराएं झाड़ू फूंक के चक्कर में नहीं पड़ें.

सांप काटने की घटनाएं