भीलवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा 9 सितंबर से करेंगे शिव महापुराण कथा - PANDIT PRADEEP MISHRA

भीलवाड़ा में 9 सितंबर से पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण करेंगे. इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है.

Pandit Pradeep Mishra
भीलवाड़ा का संकट मोचन हनुमान मंदिर (ETV Bharat Bhilwara)
ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 6:46 PM IST

भीलवाड़ा: वस्त्रनगरी भीलवाड़ा में सितंबर में शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा. इस कथा का वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे. कथा के आयोजन को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है. कथा समिति द्वारा राजनेताओं और संत-महात्माओं को निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है. आयोजकों को कथा में बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है. इसे देखते हुए कथा स्थल पर एक साथ तीन लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी.

कथा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबू गिरि के सानिध्य में 9 से 15 सितंबर तक प्रताप नगर थाना क्षेत्र स्थित मेडिसिटी ग्राउंड पर होगी. कथास्थल पर भूमि पूजन हो चुका है. आयोजन समिति द्वारा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों और संत-महात्माओं को कथा में आमंत्रित किया जा रहा है. भीलवाड़ा पहुंचे हरियाणा भाजपा प्रभारी सतीश पूनिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी सहित कई राजनेताओं को निमंत्रण पत्र सौंपे जा चुके हैं.

भीलवाड़ा में पहली बार होगी प्रदीप मिश्रा की कथा: महंत बाबू गिरि ने बताया कि भीलवाड़ा में पहली बार प्रदीप मिश्रा से शिव महापुराण कथा सुनने का अवसर मिलेगा. इस कथा का मुख्य उद्देश्य लोगों को धर्म और संस्कृति से जोड़ना है. इसको लेकर भक्तों में काफी उत्साह है और लाखों की संख्या में लोग इसे सुनने पहुंचेंगे. कथा समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष राधेश्याम सोमानी ने बताया कि यह मेवाड़ का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होंगे. आयोजन समिति ने कथा स्थल पर तीन लाख श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की है.

शोभायात्रा निकलेगी: उन्होंने बताया कि कथा शुरू होने से एक दिन पहले 8 सितंबर को एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी. यह शहर के चित्रकूट धाम से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल मेडिसिटी ग्राउंड तक पहुंचेगी. इस कथा में राजनेताओं और संत-महात्माओं को आमंत्रित किया गया है. मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के आने की भी संभावना है. उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दिया जाएगा. साध्वी ऋतंभरा के आने की स्वीकृति मिल गई है.

