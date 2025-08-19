ETV Bharat / state

पंडित धीरेंद्र शास्त्री बोले,' पाकिस्तान ने उकसाया तो कश्मीर ही नहीं, दहेज में पाकिस्तान भी लिया जाएगा'

रैवासा धाम पर आयोजित कार्यक्रम में पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने पाकिस्तान पर निशाना साधा और लोगों से जातिवाद छोड़ राष्ट्रवाद अपनाने की अपील की.

Dhirendra Shastri with saints at Rewasa Dham
रैवासा धाम में संतों के साथ धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat Sikar)
Published : August 19, 2025 at 11:26 PM IST

सीकर: क्षेत्र के रैवासा धाम पर चल रहे 9 दिवसीय श्री सियपिय मिलन समारोह में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शामिल हुए. उन्होंने यहां अपने संबोधन में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि उस तरफ से उकसाया गया, तो कश्मीर ही नहीं, दहेज में पाकिस्तान भी लिया जाएगा. साथ ही उन्होंने राजस्थान को वीरों की धरती बताया.

कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि राजस्थान वीरों की धरती है. यहां न सिर्फ लोग बल्कि यहां के हाथी और घोड़े तक कट्टर हिंदू कहे जाते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि महाराणा प्रताप के समय का रामप्रसाद हाथी इतना दृढ़निश्चयी था कि जब दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया, तब भी उसने उनके घर का पानी और खाना ग्रहण नहीं किया. यह राजस्थान की त्याग और समर्पण की परंपरा का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि राजस्थान को महावीर की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहां सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर हैं. अब रैवासा धाम के कारण यह भूमि रघुवीर की भी भूमि कहलाएगी. इस तरह राजस्थान वीर, महावीर और रघुवीर तीनों का धाम है.

उन्होंने कन्हैयालाल हत्या जैसे मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा. उन्होंने लोगों से प्रतिदिन एक घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करने की अपील की. पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश अक्सर भारत को धमकाता है, लेकिन यदि उकसाया गया तो कश्मीर ही नहीं, दहेज में पाकिस्तान भी लिया जाएगा. उन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम देते हुए कहा कि भारत की ताकत इतनी है कि दुश्मन को 900 किलोमीटर अंदर घुसकर भी जवाब दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि जातिवाद छोड़कर राष्ट्रवाद को अपनाना होगा. जब तक हिंदू परंपरा, वेद और संत परंपरा पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता.

इससे पहले उन्होंने पूर्व पीठाधीश्वर राघवाचार्य महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए. शास्त्री के आगमन को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में उत्साह रहा. दिन भर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी. गांव व मार्गों पर भव्य स्वागत किया गया. गौरतलब है कि रैवासा धाम में 12 अगस्त से शुरू हुआ सियपिय मिलन समारोह 20 अगस्त को संपन्न होगा. समापन अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी आने की संभावना जताई जा रही है. इससे पूर्व समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, योगगुरु बाबा रामदेव समेत देशभर के अनेक संत-महात्मा शिरकत कर चुके हैं.

