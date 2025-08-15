ETV Bharat / state

अफ्रीका की धरती से गरजे बाबा बागेश्वर, कहा- ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन को दिखाई देश की ताकत - PANDIT DHIRENDRA SHASTRI

5 दिन की विदेश यात्रा पर हैं बाबा बागेश्वर. इंडिया हाउस से आजादी के पर्व पर देशवासियों को दी बधाई, ऑपरेशन सिंदूर को सराहा.

Pandit Dhirendra Shastri in Uganda
युगांडा पहुंचे बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)
Published : August 15, 2025 at 8:12 PM IST

छतरपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं. अफ्रीका के युगांडा कंपाला में रहने वाले हिन्दुओं में सनातन की अखल जगाने के लिए पहुंचे हैं. यहां बाबा का स्वागत हरे कृष्णा.. हरे रामा के मंत्रोच्चार से किया गया.

अप्रवासी भारतीय और युगांडा सरकार के नेता उनके स्वागत में पहुँचे. इंडिया हाउस से आजादी के पर्व पर देशवासियों को बधाई दी और ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की. पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पिछले दो महीने से लगातार अनेक देशों की यात्रा कर रहे हैं.

युगांडा पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री (ETV Bharat)

14 अगस्त को युगांडा के लिए रवाना हुए बाबा बागेश्वर

युगांडा से इसके पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इंग्लैंड, दुबई, ओमान, न्यूज़ीलैंड और फिजी जैसे देशों में जाकर सनातनियों को हनुमंत कथा और आशीर्वचन का प्रवचन कर चुके हैं. वह गुरुवार 14 अगस्त को भारत से युगांडा के लिए रवाना हुए थे, जहां वह 15, 16 और 17 अगस्त को युगांडा में रहने वाले सनातनियों और युगांडावासियों को श्री हनुमंत कथा का प्रवचन कराएंगे.

Pandit Dhirendra Shastri in Uganda
बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बच्चे (ETV Bharat)
Pandit Dhirendra Shastri in Uganda
युगांडा में लोगों से मिलते बाबा बागेश्वर (ETV Bharat)

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कंपाला पहुंचते ही हरे कृष्णा... हरे रामा के मंत्रोच्चार से उनका स्वागत किया गया. ईस्ट अफ्रीका के देश युगांडा के बच्चे और अप्रवासी भारतीय और युगांडा सरकार के नेता स्वागत में पहुँचे. वहीं आज स्वतंत्रता दिवस पर युगांडा में इंडिया हाउस से बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी देशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी और PM मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए पाकिस्तान पर निशाना साधा. वह 20 अगस्त को भारत लौटेंगे.

Pandit Dhirendra Shastri in Uganda
बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बच्चे (ETV Bharat)
Pandit Dhirendra Shastri in Uganda
युगांडा में बाबा बागेश्वर के स्वागत में पहुंचे लोग (ETV Bharat)

क्या बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री (ETV Bharat)

पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हुए अफ्रीका की धरती से कहा" हमारा भारत अद्भुत है. शक्ति के साथ-साथ शास्त्र सम्पन्न भी बन रहा है. और अगर कोई छेड़ रहा है तो उसे छोड़ भी नहीं रहा है. ऑपरेशन सिंदूर के तहत, हमारे वीर जवानों ने पूरे विश्व के सबसे बड़े नासूर आतंकवाद के ठिकानों को उजाड़ कर बता दिया अगर हमारे सिंदूर को उजाड़ोगे तो हम तुम्हे पूरी दुनिया से उजाड़ देंगे.

