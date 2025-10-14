ETV Bharat / state

संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री, दंडवत प्रणाम कर लिया आशीर्वाद, VIDEO में देखिए क्या बातचीत हुई?

केली कुंज आश्रम से जारी वीडियो में दिख रहा है कि बातचीत के दौरान संत प्रेमानंद महाराज ने पूछा कैसे हो तो शास्त्री ने मुस्कुराते हुए कहा सब अच्छा है. मुंबई में माया जाल में फंसे थे, समय नहीं मिल पाया. जैसे ही सूचना मिली में आपके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचा हूं. इस पर प्रेमानंद ने कहा, भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए, उससे माया भाग जाती है. भगवान के नाम गुण में अपार शक्ति है.

मथुरा: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री मंगलवार को वृंदावन के आध्यात्मिक गुरु संत प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए उनके आश्रम केली कुंज पहुंचे. आश्रम में पहुंचते ही धीरेंद्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज को दंडवत प्रणाम किया. इसके बाद संत प्रेमानंद ने धीरेंद्र शास्त्री को गले लगाकर स्वागत किया और पटुका पहनाकर सम्मानित किया. धीरेंद्र शास्त्री ने संत प्रेमानंद महाराज का स्वास्थ्य का हाल-चाल पूछा. करीब 30 मिनट तक आश्रम में दोनों संतों के बीच में होती रही. दोनों एक दूसरे के बातों पर खुलकर हंसते रहे.

भगवान के नाम और गुण का श्रेय ले लिया तो वह व्यक्ति पार हो गया. अन्यथा ज्ञान विज्ञान कोई ऐसा नहीं है, जो इस माया से निकाल सकता है. भगवान का नाम और गुण लेने से ही माया छूट सकती है. भगवान के नाम से ही माया रास्ता दे देती है. क्योंकि माया भगवान की दासी है, जहां थोड़ा सा अहम हुआ वहां प्रश्न वाचक चिन्ह माया लगा देती है. आप भगवान के पार्षद हैं. आप कभी माया में नहीं फंस सकते. माया के बीच में जाकर लोगों को मुक्त किया जाता है. आपके द्वारा भगवान के यश में इतनी समर्थ है. केवल भगवान का नाम से ही मुक्ति मिल जाती है.

इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री को क्या सावधानी रखनी चहिए. इस पर प्रेमानंद महराज ने कहा, 'ये अगर सावधानी रखेंगे तो बच्चा कहां हुए. बच्चा तो अपने उलकन में चलता है, सावधानी तो माता-पिता करते हैं. ये ज्ञानी थोड़े ही हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, दास हैं, शरागत हैं. इसलिए सावधानी तो भगवान रखेंगे, ये तो बेपरवाही से चलेंगे.' वार्ता के दौरान संत प्रेमानंद ने कहा कि जितने अनुकूलता ने किडनी ने दी, उतनी किसी साधना ने नहीं दी. जब किडनी फेल हुआ तो वास्तविक शरणागती का बोध हुआ. तब वास्तिवक एहसास हुआ कि अब किसी काम का नहीं रहा. तब दोनों हाथ उठ गए. बस यहीं से बात बन गई. क्योंकि साधना का अहंकार टूट गया.



मंगलवार को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री संत आध्यात्मिक गुरु प्रेमानंद महाराज से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंचे और करीब 30 मिनट तक एकांत वार्ता उनके साथ की गई उनके स्वास्थ्य का हाल-चाल जाना और कहां सब अच्छा ही होगा. जल्द ही सनातन धर्म को जोड़ने के लिए 6 से 13 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा निकाली जाएगी. सभी सनातन धर्म को जोड़ने के लिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यह पदयात्रा निकाली जा रही है.

