July 3, 2025

पटना: पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन किया जा‌ रहा है. कार्यक्रम में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री भी शामिल होंगे. खासबात ये है कि इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री का दरबार नहीं लगेगा. ये जानकारी पूर्व केंद्रीय मंत्री और श्रीराम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक अश्विनी कुमार चौबे ने दी है. राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना महाकुंभ का उद्देश्य: सनातन महाकुंभ का आयोजन भगवान परशुराम जन्मोत्सव के समापन अवसर पर किया जा रहा है. इस महाकुंभ का उद्देश्य सनातन संस्कृति का पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है. बिहार के राज्यपाल डॉ. आरिफ मोहम्मद खान महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत के रूप में शामिल होंगे. साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शामिल होंगे. गांधी मैदान में 6 जुलाई को सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन (ETV Bharat) धीरेंद्र शास्त्री का नहीं लगेगा दरबार: श्रीराम कर्मभूमि न्यास के संस्थापक अश्विनी चौबे ने कहा कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का अलग से कोई दरबार नहीं लगेगा, बल्कि वह "हनुमत संवाद" कार्यक्रम में भाग लेंगे. उनकी उपस्थिति लगभग दो घंटे तक रहेगी. जिसमें वो श्रद्धालुओं के साथ आध्यात्मिक चर्चा करेंगे. उनकी भागीदारी को लेकर प्रशासन से अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है. उन्होंने कहा किकथावाचक देवकीनंदन ठाकुर, अनिरुद्ध आचार्य, जया किशोरी और इंद्रेश उपाध्याय जैसे प्रमुख धर्मगुरु भी इस आयोजन में शामिल होंगे. जगद्गुरु रामभद्राचार्य करेंगे अध्यक्षता: महाकुंभ की अध्यक्षता जगद्गुरु रामभद्राचार्य करेंगे. उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों को संदेश देते हुए कहा है कि यह आयोजन मानवता के लिए एक पवित्र अवसर है, जो आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है. आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर श्रद्धालुओं से आह्वान किया है कि वे बड़ी संख्या में सनातन महाकुंभ में शामिल होकर संतों का सान्निध्य प्राप्त करें और आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित करें.

