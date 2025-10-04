ETV Bharat / state

हमे सरकारी कागजों में नहीं, हर हिन्दू के दिल मे हिन्दू राष्ट्र बनाना है, मुरैना में गरजे धीरेंद्र शास्त्री

जौरा कस्बे में आयोजित बैंकुठोत्सव-आनंदोत्सव में पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

उन्होंने भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने की बात करते हुए कहा, पहले हिन्दू दबा हुआ था, लेकिन अब जाग गया है. अगर तुम हमको छेड़ोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं. हम भगवान बुद्ध के प्रिय हैं, इसलिए शांति चाहते हैं. कोई इसे हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करे. उन्होंने कहा कि, हमे आई लव मुहम्मद से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी होना चाहिए.

हम भगवान बुद्ध के प्रिय हैं, इसलिए शांति चाहते हैं. कोई इसे हमारी कमजोरी ना समझे

जौरा कस्बे में आयोजित बैंकुठोत्सव-आनंदोत्सव में पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

जौरा कस्बे के मनकामेश्वर महादेव में शुक्रवार को बैकुंठ उत्सव का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में आशीर्वचन देने पहुंचे आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सबसे पहले उनकी शिष्य मंडल ने आरती उतारी. इसके बाद हरि नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने आशीर्वचन शुरू किए.

मुरैना: बागेश्वर धाम के आचार्य पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री शुक्रवार की शाम मुरैना के जौरा कस्बे में आयोजित बैंकुठोत्सव-आनंदोत्सव में शामिल होने पहुंचे. कृषि उपजमंडी में आयोजित आशीर्वचन के मंच से श्रद्धालुओं क़ो संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम ना तो मुसलमानों के विरोधी हैं और ना ईसाइयों के दुश्मन. हम तो कट्टर हिन्दू के पक्षधर हैं, इसलिए अपने धर्म का प्रचार कर रहे है. यह कोई बुरी बात तो नहीं है.

7 नवंबर से 16 नवंबर तक तीन राज्यों में पैदल यात्रा निकालेंगे पंडित धीरेंद्र शास्त्री

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने हिन्दू एकता की बात करते हुए कहा "भारत मे कहीं क्षेत्रवाद तो कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही है. यह हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है. इसलिए यदि हमें देश बचाना है तो, जाति-पाति की खाई दूर कर एक होना पड़ेगा. अगर हम एक नहीं हुए तो जो हश्र कश्मीरी पंडितों जैसा होगा. अंत में उन्होंने कहा कि मैं यहां सिर्फ आपको आशीर्वचन देने नहीं, न्योता देने आया हूं. भारत को हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक तीन राज्यों में पैदल यात्रा निकाली जाएगी. यह यात्रा दिल्ली, हरियाणा से होते हुए मथुरा-वृन्दावन पहुंचेगी. इस यात्रा में शामिल होने के लिए आप लोग जरूर आइयेगा."

बैंकुठोत्सव-आनंदोत्सव में बाबा बागेश्वर को सुनने पहुंचे भक्त (ETV Bharat)

आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा "वर्तमान में हिंदुओं की हालत विचित्र है. जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर हिंदू आपस में लड़ रहे हैं. अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो हमारा भी वही हाल होगा, जैसा बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया और पश्चिम बंगाल में हो रहा है. इसलिए समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर सशक्त हिंदवी राष्ट्र बनाने में योगदान करना होगा."

बैंकुठोत्सव-आनंदोत्सव में पहुंचे भक्त (ETV Bharat)

आई लव मोहम्मद में बुराई नहीं, लेकिन आई लव शिव बोलने वालों को न छेड़ें

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज एक ट्रेंड चल रहा है. कुछ युवा आई लव मोहम्मद का नारा लगा रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं. लेकिन वे आई लव शिव बोलने वालों को छेड़ेंगे तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे. छत्रपति शिवाजी के हिंदवी स्वराज के सपने को साकार करने के लिए हिंदुओं को पूरी शक्ति लगानी होगी. उन्होंने मंच से सभी को एकजुट करने का आह्वान करते हुए कहा कि-जात-पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई-भाई.

जौरा कस्बे में आयोजित बैंकुठोत्सव-आनंदोत्सव में पहुंचे पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV Bharat)

पटिया वाले महाराज का नाम लिया, कटीबरी हनुमान मंदिर पर किए दर्शन

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने पांडाल में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ में पटिया वाले महाराज जी का नाम लिया. इससे पूर्व ग्वालियर से सड़क मार्ग से जौरा जाते समय कटीबरी हनुमान मंदिर पर रुककर दर्शन किए.