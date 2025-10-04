ETV Bharat / state

आई लव मोहम्मद बुरा नहीं लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं- पंडित धीरेंद्र शास्त्री

पंडित धीरेंद्र शास्त्री रायपुर में कथा करने पहुंचे हैं. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी.

Pandit Dhirendra Shashtri in Raipur
पंडित धीरेंद्र शास्त्री रायपुर में कथा करने पहुंचे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 7:29 PM IST

3 Min Read
रायपुर: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री रायपुर पहुंचे हैं. यहां उन्होंने आई लव मोहम्मद के मामले पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव भी चलेगा. साथ ही धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यदि कोई छेड़ेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा.

छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं- पंडित धीरेंद्र शास्त्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर में होगी कथा: राजधानी के गुढ़ियारी में धीरेंद्र शास्त्री 5 दिवसीय हनुमान कथा सुनाने जा रहे हैं. इसका आयोजन 8 अक्टूबर तक दही हांडी उत्सव स्थल अवधपुरी मैदान पर होगा. रायपुर पहुंचने पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमें गुढ़ियारी वाले हनुमान जी ने बुलाया है. यहीं पर अगले 5 दिनों तक कथा होगी.

तन से जुदा करने की बात करोगे तो ना उसे कानून छोड़ेगा ना हिंदू की विचारधारा छोड़ेगी- धीरेंद्र शास्त्री

छत्तीसगढ़ की तारीफ: धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह राम के ननिहाल वाली धरती है छत्तीसगढ़. चंदखुरी माता कौशल्या की नगरी है रायपुर. छत्तीसगढ़ से हमारे जीवन का अभूतपूर्व लगाव रहा है. प्रभु श्री राम का ननिहाल होने के नाते हम यहां के भांचा हैं.

नक्सलवाद पर क्या कहा?: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर पूछे गए सवाल पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए काला धब्बा है इस दाग को मिटाना बहुत जरूरी है. जो लोग इस काम में लगे हुए हैं मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं. नक्सलवाद मानवीय व्यवस्था के लिए खतरनाक है.

धर्म के लिए आवाज उठाना जरूरी: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वह 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक तीन प्रदेशों की पदयात्रा करेंगे. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए उनका यह कार्यक्रम बना है. उन्होंने कहा कि समाज और सामाजिक समरसता के लिए इस काम को करूंगा. तमिलनाडु की घटना जिसमें भगवान श्री राम के पोस्टर को जलाने की बात थी उसे लेकर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ करना नहीं है, मंदिरों की घंटियां हिलाना नहीं है. धर्म का मतलब यह भी है कि जब कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए.

मानव सेवा करना सबको लेकर चलना ही धर्म कहलाता है. देश में किसी भी विषय पर बोलने वाले लोग अब चुप हैं, पोस्टर जलाए तो किसी ने आवाज नहीं उठाई. दूसरे मजहब की बात जोर-शोर से उठाते हैं कभी श्री राम की बात को भी उठाना चाहिए.

