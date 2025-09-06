आगरा पहुंचते ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द; प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, VIDEO जारी कर कहा- मन को दुखी न करें, हम जल्द आएंगे

ETV Bharat / state

आगरा : बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आगरा में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है. भीड़ ज्यादा बढ़ने पर प्रशासन ने ऐन वक्त पर अनुमति कैंसिल कर दी. शनिवार की सुबह ही धीरेंद्र शास्त्री फतेहाबाद रोड स्थित राज देवम गार्डन में होने वाले इस आयोजन को लेकर शहर में पहुंच गए थे. कार्यक्रम में 5 हजार लोगों के जुटने की जानकारी दी गई थी, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ जुट गई. लिहाजा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया.

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राम बदन सिंह ने बताया कि पहले तारघर मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ली गई थी. बारिश के बाद वहां पानी भर गया. इसके बाद आयोजक की ओर से जानकारी दी गई कि वे फतेहाबाद रोड स्थित राज देवम गार्डन में कार्यक्रम करेंगे. यहां 5 हजार की भीड़ होने की बात कही गई थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही यहां राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कई हजार लोग जुट गए. इस वजह से अनुमति कैंसिल कर दी गई. इस बारे में पंडित धीरेंद्र शास्त्री से भी बात हो चुकी है. वह भी इसके लिए मान गए हैं. वहीं बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है.

बारिश के कारण कार्यक्रम को दूसरी जगह करना पड़ा शिफ्ट : पिछले 3 दिनों से शहर में बारिश हो रही है. इसकी वजह से तारघर मैदान में पानी भर गया. इसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को फतेहाबाद रोड स्थित रमाडा होटल के सामने राज देवम गार्डन में शिफ्ट कर दिया था. यहां पंडाल आदि भी लगा दिए गए थे. दोपहर में धीरेंद्र शास्त्री को मंच पर पहुंचना था. उन्हें करीब 2 घंटे तक आशीर्वचन देने थे. इससे पहले ही सुबह करीब 11.30 बजे धीरेंद्र शास्त्री कार्यक्रम स्थल से 9 किमी दूर खंदारी स्थित पदम प्राइड अपार्टमेंट पहुंचे. वह आयोजक और कारोबारी पुष्कल गुप्ता के घर पहुंचे. इस बीच कार्यक्रम को प्रशासन ने रद्द कर दिया.