आगरा पहुंचते ही पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द; प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, VIDEO जारी कर कहा- मन को दुखी न करें, हम जल्द आएंगे

फतेहाबाद रोड स्थित राज देवम गार्डन में होने जा रहा था कार्यक्रम, यूपी के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी जुटे लोग.

धीरेंद्र शास्त्री ने जारी किया बयान.
धीरेंद्र शास्त्री ने जारी किया बयान. (Photo Credit; Dhirendra Krishna Shastri)
आगरा : बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आगरा में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है. भीड़ ज्यादा बढ़ने पर प्रशासन ने ऐन वक्त पर अनुमति कैंसिल कर दी. शनिवार की सुबह ही धीरेंद्र शास्त्री फतेहाबाद रोड स्थित राज देवम गार्डन में होने वाले इस आयोजन को लेकर शहर में पहुंच गए थे. कार्यक्रम में 5 हजार लोगों के जुटने की जानकारी दी गई थी, लेकिन इससे 4 गुना ज्यादा भीड़ जुट गई. लिहाजा कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया.

अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर राम बदन सिंह ने बताया कि पहले तारघर मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ली गई थी. बारिश के बाद वहां पानी भर गया. इसके बाद आयोजक की ओर से जानकारी दी गई कि वे फतेहाबाद रोड स्थित राज देवम गार्डन में कार्यक्रम करेंगे. यहां 5 हजार की भीड़ होने की बात कही गई थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही यहां राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी कई हजार लोग जुट गए. इस वजह से अनुमति कैंसिल कर दी गई. इस बारे में पंडित धीरेंद्र शास्त्री से भी बात हो चुकी है. वह भी इसके लिए मान गए हैं. वहीं बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया है.

बारिश के कारण कार्यक्रम को दूसरी जगह करना पड़ा शिफ्ट : पिछले 3 दिनों से शहर में बारिश हो रही है. इसकी वजह से तारघर मैदान में पानी भर गया. इसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम को फतेहाबाद रोड स्थित रमाडा होटल के सामने राज देवम गार्डन में शिफ्ट कर दिया था. यहां पंडाल आदि भी लगा दिए गए थे. दोपहर में धीरेंद्र शास्त्री को मंच पर पहुंचना था. उन्हें करीब 2 घंटे तक आशीर्वचन देने थे. इससे पहले ही सुबह करीब 11.30 बजे धीरेंद्र शास्त्री कार्यक्रम स्थल से 9 किमी दूर खंदारी स्थित पदम प्राइड अपार्टमेंट पहुंचे. वह आयोजक और कारोबारी पुष्कल गुप्ता के घर पहुंचे. इस बीच कार्यक्रम को प्रशासन ने रद्द कर दिया.

बाबा बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने जारी किया वीडियो. (Video Credit; Dhirendra Krishna Shastri)

धीरेंद्र शास्त्री बोले- भीड़ के कारण प्रशासन ने नहीं दी अनुमति : पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने वीडियो जारी करके कार्यक्रम स्थगित होने की जानकारी दी. कहा कि 'हम आगरा में यजमान के घर हैं. आज 6 तारीख को उत्सव था. श्रीराम जी के चरित्र की सामूहिक अर्जी थी. अभी सूचना मिली कि आगरा में बाबा बागेश्वर धाम के भक्तों की बहुत भीड़ जुट गई. इसलिए पुलिस-प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी. हमसे कहां कि आप वहां जाएंगे तो कोई दिक्कत न हो जाए. जहां पहले कार्यक्रम होना था, वहां बारिश हो गई. हम वीडियो के माध्यम से यह कहना चाह रहे हैं कि आज का जो उत्सव था वह स्थगित हो गया'.

'कानून को हाथ में नहीं ले सकते, हम पदयात्रा में मिलेंगे' : बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर ने आगे कहा कि 'हम जल्द ही कथा सुनाने के लिए आगरा आएंगे. दिव्य दरबार भी लगेगा. हनुमान जी का चरित्र भी गाएंगे, और सबसे मिलेंगे भी. सबके लिए प्रार्थना भी करेंगे. आज ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मन कर रहा है कि हम वहां पहुंच जाएं लेकिन वहां अत्यधिक भीड़ है. प्रशासन ने अनुमति निरस्त कर दी तो कानून को भी हाथ में नहीं ले सकते हैं. धाम पर कोई प्रश्न चिन्ह न लगे, किसी को कोई चोट न आए, इसलिए हम यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग परेशान न हों. अब हम आपसे 7 नवंबर से 16 नवंबर की पदयात्रा में मिलेंगे. यह यात्रा दिल्ली से वृंदावन तक होगी. हम बृज आएंगे, आप जरूर आना. 16 नवंबर को हम बांके बिहारी मंदिर में ध्वज चढ़ाने जाएंगे. आज के लिए आप लोग मन को दुखी न करें. हमारा भी मन दुखी है, जल्द ही मिलेंगे'.

धीरेंद्र शास्त्री बोले-जल्द आगरा में होगी कथा.
धीरेंद्र शास्त्री बोले-जल्द आगरा में होगी कथा. (Photo Credit; Dhirendra Krishna Shastri)

राज देवम गार्डन कराया गया खाली : आशीर्वचन कार्यक्रम को लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से ही लोगों की भीड़ पहुंचने लगी थी. राजदेवम गार्डन में 5 हजार लोगों की क्षमता थी. मगर, गार्डन के बाहर 20 हजार से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई. यह देखकर पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए. पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए. अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर रामबदन सिंह भी मौके पर पहुंच गए. इसके बाद राज देवम गार्डन को खाली करा लिया गया.

यह भी पढ़ें : धीरेंद्र शास्त्री 7 नवंबर से 170 किमी लंबी 'सनातन हिंदू एकता' पदयात्रा निकालेंगे; कहा- गाय, बृज और यमुना की हालत खराब

