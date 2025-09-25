ETV Bharat / state

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन, अंत्योदय को बताया सरकार का संकल्प

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : September 25, 2025 at 2:36 PM IST | Updated : September 25, 2025 at 2:49 PM IST 2 Min Read

रायपुर: भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मां दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. मौके पर मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी रही. सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नवरात्रि में स्थापित मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी. भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

Last Updated : September 25, 2025 at 2:49 PM IST