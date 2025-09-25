ETV Bharat / state

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया नमन, अंत्योदय को बताया सरकार का संकल्प

सीएम साय ने कहा कि गरीबों की सेवा ही सरकार का प्रमुख संकल्प है और इसी दिशा में योजनाएं चलाई जा रही हैं.

Pandit Deendayal Upadhyay Jayanti
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 25, 2025 at 2:36 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 2:49 PM IST

रायपुर: भारतीय जनसंघ के संस्थापक और अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मां दुर्गा और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर कार्यक्रम की शुरुआत की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया. मौके पर मंत्रियों, विधायकों, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी रही.

सीएम साय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया. मुख्यमंत्री ने सबसे पहले नवरात्रि में स्थापित मां दुर्गा की पूजा-अर्चना की और भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का दर्शन कर आशीर्वाद लिया. इसके बाद वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पहुंचे और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सीएम साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

" गरीबों की सेवा ही सरकार का प्रमुख संकल्प": इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा "पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता थे. उन्होंने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान की बात कही थी. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों और वंचितों की सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ सरकार भी अंत्योदय की भावना को आधार बनाकर आगे बढ़ रही है." उन्होंने कहा कि गरीबों की सेवा ही सरकार का प्रमुख संकल्प है और इसी दिशा में योजनाएं चलाई जा रही हैं."

CM Vishnudeo Sai
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सीएम साय ने की मां दुर्गा की पूजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

कार्यक्रम में मंत्री, विधायक, भाजपा पदाधिकारी, निगम-मंडल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सहित बड़ी संख्या में महिला-पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे. परिसर श्रद्धा और उत्साह से भरा हुआ था.

Pandit Deendayal Upadhyay Jayanti
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर सीएम साय ने की गणेश भगवान की पूजा (ETV Bharat Chhattisgarh)

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती: बता दें कि भाजपा हर साल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाती है. इसी क्रम में प्रदेश कार्यालय में आयोजित यह कार्यक्रम सरकार और संगठन दोनों के लिए गरीबों और वंचितों की सेवा के संकल्प को दोहराने का अवसर बना. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने की दिशा में कदम है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंतीअंत्योदय दिवसANTYODAYA DIWASVISHNUDEO SAI PAID TRIBUTEPANDIT DEENDAYAL UPADHYAY JAYANTI

